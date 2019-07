Nuovi spot giapponesi di Nintendo Switch con sequenze inedite di Pokemon Spada e Scudo

Nintendo of Japan ha diffuso tre nuovi spot di Switch attualmente in onda sui canali TV giapponesi per mostrare la lineup estiva della console, inoltre è ora disponibile anche uno spot inedito della durata di 60 secondi di Pokemon Spada e Scudo.

I tre spot della console mostrano vari componenti della famiglia intenti a giocare con Nintendo Switch, da soli o in compagnia, mentre sullo schermo scorrono le immagini di Super Mario Maker 2, Jikkyou Pro Powerful Yakyuu (non disponibile in Occidente), Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, Yoshi's Crafted World, Tetris 99 (esclusivo per gli abbonati Nintendo Switch Online) e 1-2-Switch.

Lo spot di Pokemon Spada e Scudo è invece leggermente più lungo (60 secondi) e verrà trasmesso da oggi nei cinema giapponesi prima della proiezione di grandi blockbuster estivi, il video contiene anche alcune sequenze inedite mai viste prima in Occidente.

Nonostante l'imminente lancio di Nintendo Switch Lite, la casa di Kyoto non trascurerà il modello standard, come confermato anche dal CEO di NOA Doug Bowser: la versione Lite andrà ad affiancarsi come alternativa per il gioco portatile ma non sostituirà il modello Premium attualmente in commercio, in procinto probabilmente di godere di una revisione hardware con nuovi componenti.