Nuovi team Playstation? Sony in cerca di un Head of Global Portfolio & Acquisition

La notizia dell'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony ha spianato la strada al diffondersi di numerose voci di corridoio e speculazioni relative al possibile ingresso di ulteriori team nella famiglia dei Worldwide Studios.

In questo contesto, può destare particolare interesse un annuncio di lavoro pubblicato proprio da Sony. Il colosso videoludico è infatti in cerca di un Head of Global Portfolio & Acquisitions, una figura professionale di vertice, la cui attività è legata all'interazione con gli sviluppatori terze parti. In particolare, l'incarico è così definito all'interno della scheda dedicata alla posizione lavorativa: "L'Head of Global Portfolio & Acquisitions monitorerà l'intero flusso produttivo proveniente da content creator sia esistenti sia potenziali. Questa persona dirigerà un team di persone con base in tutto il mondo che ricercano, rintracciano, valutano e costruiscono partnership con i migliori Publisher e Sviluppatori Terze Parti sul pianeta, assicurandosi che Playstation sia il miglior posto in cui giocare". La figura professionale riferirà della sua attività direttamente alla Vice Presidenza della Compagnia e tra i suoi compiti viene citata la necessità di garantire contenuti tramite la negoziazione e conclusione di partnership.



Diversi rumor puntano nella direzione di ulteriori acquisizioni, con Remedy tra i candidati. Ad ora, tuttavia, Sony non ha offerto alcun tipo di conferma in tal senso. Per sapere se la Compagnia ha effettivamente intenzione di accrescere ulteriormente il numero di team interni, non ci resta dunque che attendere eventuali dichiarazioni ufficiali in merito.