Ancora nuovi teaser e misteriosi indizi sulla Stagione 2 di Fortnite

La Stagione 2 di Fortnite è alle porte, dato che mancano soli due giorni al tanto atteso e misterioso reveal, ma mentre aspettiamo Epic Games si sta divertendo a stuzzicare in fan del gioco diffondendo sempre più indizi e misteriosi teaser a riguardo.

Quello che è certo è che in qualche modo c'entra qualcosa l'oro, dato che già in un teaser ci è stata mostrata un'enorme statua d'oro in Fortnite, e che quest'ultimo sembra essere il colore dominante in ogni immagine promozionale che continua ad arrivare da Epic, così come nell'ultima trasmissione intercettata di Fortnite.

A giudicare dall'ultima, che raffigura un misterioso figuro, ancora una volta d'oro, il cui volto è coperto da una maschera, potrebbero essere coinvolti degli scagnozzi, dato che l'immagine è accompagnata da tale parola tradotta in varie lingue. Difficile però capire di cosa potrebbe trattarsi, al momento.

L'immagine in questione è stata diffusa al momento del reset dell'Item Shop, ed un video con glitch che si può verificare in qualsiasi momento del gioco. Trovate entrambi all'interno del tweet in calce alla news.

Insomma, l'appuntamento resta fissato per il 20 Febbraio, ma nell'attesa, Epic vuole davvero farci scervellare. Nel frattempo, per saperne di più, sul nostro sito trovate tutto quello che c'è da aspettarsi nella Stagione 2 di Fortnite.