Nuovi test per i Resident Evil Ambassador, secondo report: RE3 Remake o RE8?

È un periodo di grande entusiasmo per gli appassionati della saga Capcom. Dopo il successo di Resident Evil 2 remake, è infatti ormai prossima la pubblicazione di un rifacimento del terzo capitolo.

A tali notizie confermate, si aggiunge ora una segnalazione potenzialmente interessante. Secodo quanto riferito dal portale The Outerheaven, infatti, la software house starebbe inviando degli inviti agli utenti iscritti al programma Resident Evil Ambassadors. Questi ultimi riguarderebbero delle nuove sessioni di test, previste nelle seguenti date e località:

Tokyo: 29 febbraio e 1 marzo;

Los Angeles: 8 e 9 marzo;

New York: 12 e 13 marzo;

Francoforte: 20 e 21 marzo;

Nessuna informazione sarebbe invece stata fornita in merito alla natura del progetto che necessita di essere tesato da parte di questo campione di appassionati. Queste sessioni, qualora confermate, potrebbero essere dedicate a Resident Evil 3 remake, oppure alla sua componente multigiocatore Project REsistance. Parte della community, tuttavia, ricollega questa indiscrezione ai recenti rumor su Resident Evil 8.



Per ora, l'unica cosa certa è che la riedizione del terzo capitolo di Resident Evil è ormai in dirittura di arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con una pubblicazione attesa per il 3 aprile 2020. Recentemente, inoltre, è stato confermato che il nuovo Resident Evil 3 sarà doppiato e sottotitolato in italiano.