Nuovi trailer in arrivo per Silent Hill 2 Remake, Townfall e Ascension, dice DuskGolem

Konami si starebbe preparando ad animare l'estate videoludica con ben tre trailer legati ad altrettanti giochi della serie Silent Hill. A riferirlo è il noto insider e leaker AestheticGamer aka Dusk Golem.

Stando a quanto apprendiamo dalle pagine di ResetEra, DuskGolem si è affacciato sul server Discord di The Snitch, un altro nome ben noto nell'ambiente, per anticipare la pubblicazione dei nuovi trailer di Silent Hill 2 Remake, Silent Hill Townfall e Silent Hill Ascension. Il leaker afferma di non conoscere le date precise, ma ritiene che la loro diffusione sia molto vicina. Il primo dei tre trailer dovrebbe essere pubblicato prima della fine di giugno, quindi in netto anticipo rispetto alla messa in onda del prossimo grande evento estivo, il Summer Game Fest dell'8 giugno 2023. DuskGolem riferisce inoltre di averli già visti, anche se ha promesso di non parlarne nel dettaglio. In compenso, si è detto piuttosto impressionato da ciò che ha visto. Silent Hill 2 Remake avrebbe una grande direzione artistica, mentre Ascension sarebbe caratterizzato da un ottimo comparto grafico. Townfall, dal canto suo, sarebbe piuttosto "interessante".

Per chi se li fosse persi, ricordiamo che Silent Hill 2 Remake è il rifacimento dell'omonimo videogioco del 2001. In arrivo su PC e in esclusiva temporale su PlayStation 5, si trova attualmente in lavorazione presso gli studi di Bloober Team con l'ausilio dell'Unreal Engine 5. Silent Hill Ascension, sviluppato da Genvid sotto l'egida di Bad Robot, è stato presentato come un'esperienza horror interattiva a metà tra videogioco e streaming in uscita nel 2023. Silent Hill Townfall è invece curato da No Code, team già autore di Observation, sotto etichetta Annapurna Interactive, e al momento risulta essere il progetto più criptico dei tre.