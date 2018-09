Nuovi trailer dal TGS per Left Alive, Sekiro Shadows Die Twice ed Ace Combat 7

Un trittico di nuovi trailer arriva dall'evento pre Tokyo Game Show di Sony, organizzati oggi in Giappone. Nello specifico si tratta di nuovo materiale video per Ace Combat 7, Left Alive e Sekiro Shadows Die Twice.

Il nuovo trailer di Left Alive introduce i tre protagonisti principali, ognuno con le proprie storie, le proprie missioni ed i propri sentieri per la salvezza. Ambientato durante un’invasione devastante a Novo Slava nell’anno 2127, Left Alive racconta una storia umana di sopravvivenza. Square-Enix ha annunciato anche la data di uscita di Left Alive: il gioco uscirà in Giappone il 23 febbraio 2019 mentre l'uscita occidentale è prevista genericamente nel corso del prossimo anno.

Nuovi trailer anche per Ace Combat 7 Skies Unknown e Sekiro Shadows Die Twice, in arrivo rispettivamente il 18 gennaio e il 22 marzo 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.