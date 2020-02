Nuovi trailer per One Piece: Pirate Warriors 4, ecco Edward Newtgate, Marco e Portgas

Mentre manca sempre di meno alla release di One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco continua a stuzzicare i fan dell'atteso musou di Omega Force, diffondendo sempre più trailer relativi ai vari personaggi che comporranno il roster del gioco.

Se seguite il nostro sito avrete già visto i numerosissimi video già mostrati dal publisher, che hanno introdotto personaggi come Big Mom, Kaido, Rob Lucci, Sabo e Trafalgar, ad esempio. Gli ultimi trailer di One Piece Pirate Warriors 4 erano incentrati su Carrot e Jibe.

Oggi tocca invece ad altri tre personaggi: si tratta di Edward Newtgate (Whitebeard), Marco e Portgas D. Ace, che potete vedere in azione nei tre video in calce alla news, che mostrano anche alcune delle loro mosse iconiche.

One Piece: Pirate Warriors 4 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 27 Marzo in Nord America ed Europa, un giorno dopo dell'uscita giapponese del gioco. Se volete approfondire ulteriormente sul musou, date un'occhiata alla nostra video anteprima di One Piece Pirate Warriors 4.