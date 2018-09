Nuovi trailer per WOFF Maxima, FF Crystal Chronicles e Chocobo Mystery Dungeon Every Buddy

Square-Enix ha pubblicato in occasione del Tokyo Game Show 2018 tre trailer per altrettanti nuovi titoli: Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, World of Final Fantasy Maxima e Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition è la riedizione dell'omonimo titolo uscito su GameCube nel 2003, la remaster sarà disponibile nel 2019 su PS4 e nintendo Switch e includerà il supporto per il multiplayer online, un nuovo doppiaggio e dungeon inediti.

World of Final Fantasy Maxima è invece la versione aggiornata di WOFF, titolo uscito nel 2016 e ora pronto a tornare con nuovi personaggi e un combat system ancora più ricco. Il gioco uscirà il 6 novembre su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.

Infine Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy! è la remaster del gioco uscito nel 2008 su Nintendo Switch, qui riproposto con un comparto tecnico migliorato e nuovi contenuti non meglio specificati. Il titolo sarà disponibile durante l'inverno in Giappone su PlayStation 4 e Switch.