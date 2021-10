Nuovi TV Samsung: ne parliamo il 2 novembre su Twitch dalla Samsung Smart Home di Milano

Segnatevi questa data sul calendario: martedì 2 novembre a partire dalle ore 15:00 sul canale Twitch di Everyeye.it trasmetteremo una speciale diretta live dalla Samsung Smart Home di Milano. Parleremo dei nuovi televisori della casa coreana in compagnia del nostro Alessio Ferraiuolo e di Sergio Burgio, AV Retail Training Supervisor di Samsung.

Insieme a Sergio parleremo delle novità lanciate da Samsung nel comparto televisivo nell’anno che si sta per concludere caratterizzato dall’arrivo dei nuovi pannelli NEO QLED 8K.

Su queste pagine abbiamo a lungo parlato delle nuove tecnologie dei TV Samsung Neo QLED 2021. Samsung, nella fattispecie, ha puntato su tre tecnologie proprietarie: Quantum Mini LED, Quantum Matrix Technology e Neo Quantum Processor, che ormai sono entrati nella collettività degli appassionati e che siamo soprattutto abituati a conoscere.

Per il 2021 Samsung ha dato spazio anche ai TV Lifestyle: nel catalogo troviamo il The Terrace, il The Serif ed il The Hero. Come sempre, rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e cliccare sul cuore viola per attivare le notifiche e non perdervi nemmeno un minuto della nostra programmazione. Una bella occasione per saperne di più sui nuovi televisori Samsung raccontati da una figura di riferimento dell'azienda leader nel settore dei televisori, degli schermi e dei pannelli per televisori, smartphone, tablet e monitor.