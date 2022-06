Nuovi update di Elden Ring e un progetto in fase avanzata, tutte le novità da Miyazaki

Il boss di FromSoftware e genio dietro i soulslike, Hidetaka Miyazaki, ha di recente svelato i piani futuri della casa di sviluppo nel corso di un'intervista ai microfoni di 4Gamer.

Come un fiume in piena, il buon Miyazaki ha fatto un bel po' di dichiarazioni in merito al supporto futuro di Elden Ring e ai progetti sui quali il team è attualmente al lavoro. Oltre ad aver confermato che FromSoftware non ha affatto terminato il supporto di Elden Ring, parlando dell'arrivo di ulteriori aggiornamenti (non è chiaro se si tratti solo di patch o anche di content update), lo sviluppatore ha affermato di voler continuare ad essere il director dei prossimi giochi dell'azienda. A tal proposito, sembrerebbe che siano diversi i progetti in cantiere e uno di questi è già nelle fasi finali dello sviluppo. Ciò significa che potrebbe non volerci molto prima dell'annuncio del prossimo gioco dei creatori di Dark Souls che, perché no, potrebbe essere mostrato al Tokyo Game Show o ai The Game Awards.

Un altro dettaglio molto interessante tra quelli emersi dall'intervista riguarda una delle preferenze di Miyazaki, che sostiene di essere molto interessato a creare un gioco ambientato in un universo fantasy più astratto rispetto a quanto visto nei precedenti giochi. Insomma, è sempre più probabile che la software house voglia dare vita a IP sempre nuove e non proporre sequel dei suoi brand più amati. L'apertura delle candidature per nuovi sviluppatori, però, contiene riferimenti a diversi progetti e tiene in vita la speranza che sequel come Bloodborne 2 siano in lavorazione.

