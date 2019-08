Nuovi video di gameplay per Dragon Ball Z: Kakarot, ecco la battaglia tra Gohan e Cell

Interessanti novità per i tanti fan che aspettano Dragon Ball Z: Kakarot, visto che l'attesissimo Action RPG ambientato nell'universo di Dragon Ball Z si è appena mostrato alla Gamescom in due nuovi video, che mostrano la battaglia tra Gohan e Cell durante l'arco narrativo della Saga di Cell.

Il gioco dunque continua a stuzzicare gli amanti del celebre anime e manga, dopo che ieri era stato mostrato proprio il trailer della Saga di Cell in Dragon Ball Z: Kakarot, e dopo la conferma della presenza della Saga degli Androidi.

A mostrare i due nuovi video del gioco, che svelano come detto il combattimento tra Gohan e Cell e la battaglia tra Goku e Raditz, sono stati i colleghi di IGN.com durante il loro livestream dlla Gamescom, al quale vi rimandiamo.

Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC all'inizio del 2020, anche se ancora non è stata ufficializzata una data d'uscita. Ma non temete: nell'attesa potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Dragon Ball Z: Kakarot.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dal titolo di Bandai Namco?