Nuovi video gameplay tratti da Egrees, titolo che unisce i Souls-like e i Battle Royale

Nella giornata di oggi, la software house Fazan Games ha mostrato due nuovi video di gameplay tratti da Egress, titolo multiplayer online che promette di unire le caratteristiche del genere Battle Royale con quelle tipiche dei Souls-like, sottogenere action-RPG ideato da From Software con la saga di Dark Souls.

Fazan Games descrive il titolo come "un gioco di ruolo Battle Royale con un combat system in stile Souls-like". Il gioco, inoltre, prevede al suo interno un multiverso ispirato all'epoca vittoriana, agli scenari presi dall'immaginario lovecraftiano e allo stile Retrowave (come dimostra anche la musica che fa da background). Le città in cui i giocatori possono muoversi sono strutturalmente stratificate, con strade, tetti e fogne in cui spostarsi liberamente. Gli eroi disporranno di abilità uniche, varie armi e possibilità di migliorarsi progressivamente, il tutto contestualizzato all'interno di un combat system souls-like, basato sulla tempistica delle schivate e sull'equipaggiamento da noi selezionato.

Entrambi i filmati di gameplay, che trovate rispettivamente in cima e in calce alla notizia, sono tratti dalla versione Alpha del gioco. Se interessati, potete iscrivervi ad un'imminente fase di test aperto seguendo questo collegamento.

Egress uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One entro il 2018. Cosa ne pensate di questo titolo che cerca di unire i mondi dei Battle Royale e dei souls-like?