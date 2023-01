Nuovi videogiochi del 2023: ecco i 23 giochi PS4 e PS5 più attesi da Sony

Tra i nuovi videogiochi in arrivo a gennaio 2023, trovano già spazio alcune delle produzioni più attese del nuovo anno, a cominciare dal ritorno in scena di Dead Space.

Ma quali sono le produzioni più interessanti in arrivo nei prossimi dodici mesi? Il team di Sony ha provato a stilare un elenco di 23 giochi in arrivo nel 2023 da tenere d'occhio. Ovviamente, la lista comprende esclusivamente produzioni attese su PlayStation 4 e PlayStation 5, e non include dunque esclusive Microsoft o Nintendo Switch, da Starfield a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Di seguito, vi riportiamo la lista completa dei 23 videogiochi segnalati da Sony e in arrivo nel corso dell'anno appena iniziato.

Marvel's Spider-Man 2; Horizon: Call of the Mountain; Suicide Squad: Kill the Justice League; Hogwarts Legacy; Resident Evil 4 Remake; Assassin's Creed: Mirage; SEASON: A Letter to the Future; Star Wars Jedi: Survivor; Final Fantasy XVI; Stellar Blade; Tchia; Wild Hearts; Destiny 2: Lightfall; Firewall: Ultra; Dead Space; Forspoken; Street Fighter 6; Eternights; Horizon: Forbidden West - Burning Shores; Synduality; The Lords of the Fallen; Pacific Drive; Alone in the Dark;

Sulla vetta del podio, piuttosto prevedibilmente, Sony colloca, seguito a ruota da, titolo che segnerà il debutto dell'immaginario di Aloy nella Realtà Virtuale di PlayStation VR2. Ultimo gradino del podio per, mentresi arresta in quarta posizione. Oltre ai grandi AAA, spazio anche a, interessante Indie in arrivo nel 2023 Cosa ve ne pare di questa rassegna?