Nuovi videogiochi: arrivano Deadly Premonition 2 e F1 2020

Inizia una nuova settimana ma quali uscite possiamo aspettarci nei prossimi sette giorni? Sono tanti i lanci che caratterizzano questi caldi giorni di inizio luglio in attesa di mettere le mani su Ghost of Tsushima e Paper Mario The Origami King.

Tra i giochi in uscita dobbiamo necessariamente citare F1 2020, Bloodstained Curse of the Moon 2,

Sword Art Online Alicization Lycoris e Deadly Premonition 2 A Blessing In Disguise.

Lunedì 6 luglio

Gerty | Switch

Twin-Turbo Supercharged Nitro-Fueled Papamobile | PC

Monster Logic | PC

Maze Banquet | PC

RITE | PC

Martedì 7 luglio

Catherine Full Body | Switch

Lanternium | Xbox One

Superliminal | PS4, Xbox One, Switch

Escape Game Fort Boyard | Switch

Warfare 1944 | PC

The Protectors of Deya | PC

Space Wave Race | PC, Mac

Astronomia | PC, Mac

Box Factory | PC

Mercoledì 8 luglio

Robozarro | PS4, Xbox One, Switch

Vigor | Switch

Contract Killers | PC

Bananas Academy’s Psyber | PC, Mac

Giovedì 9 luglio

CrossCode | PS4, Xbox One, Switch

Shakedown Hawaii | Wii (PAL Region Only)

Elden Path of the Forgotten | Switch

Crowdy Farm Puzzle | Switch

Laraan | Switch

Dangerous Relationship | Switch

Solitaire TriPeaks Flowers | Switch

Demon's Rise-War for the Deep | Switch

1993 Shenandoah | Switch

Trouble Days | Switch

Primal Light | PC, Mac

Soda Dungeon 2 | PC

Venerdì 10 luglio

The Great Perhaps | PS4, Xbox One, Switch

Distraint 2 | PS4, Xbox One, Switch

Sisters Royale Five Sisters Under Fire | Xbox One, PC

Bloodstained Curse of the Moon 2 | PS4, Xbox One, Switch, PC

NASCAR Heat 5 | PS4, Xbox One, PC

Budget Cuts | PS4

F1 2020 | PS4, Xbox One, PC, Stadia

Sword Art Onlin Alicization Lycoris | PS4, Xbox One, PC

Deadly Premonition 2 A Blessing In Disguise | Switch

Gas Station Highway Services | Switch

Creepy Tale | Switch

Realm of Heroes | PC

Winter’s Trumpet | PC, Mac

Dungeons & Guns | PC, Mac

Lone Land | PC

Hungry Boy | PC

Rock Paper SHIFT | PC

Da notare anche l'uscita di Shakedown Hawaii su Nintendo Wii, gioco destinato a diventare di fatto l'ultimo titolo mai pubblicato sulla console uscita nel lontano 2006.