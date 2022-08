Nuovi videogiochi de Il Signore degli Anelli in arrivo? Embracer non si sbilancia

Embracer Group ha comprato Middle-Earth Enterprises, questo vuol dire che i diritti de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit hanno un nuovo proprietario... possiamo aspettarci anche nuovi videogiochi da parte della holding europea?

Per il momento, nulla di concreto è stato annunciato, il CEO dell'azienda si è detto entusiasta di avere in catalogo i diritti de Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli e in generale delle opere ambientate nella Tera di Mezzo, senza però sbilanciarsi ulteriormente.

In generale si è parlato di collaborazioni con altre aziende, le partnership in corso verranno quasi certamente mantenute mentre il futuro è ancora tutto da scrivere. Nei giorni scorsi Private Division e Weta hanno annunciato un nuovo gioco ambientato ne La Terra di Mezzo, senza dimenticare i progetti mobile targati Electronic Arts e Il Signore degli Anelli Gollum di Nacon recentemente rimandato a data da destinarsi, ma è facile pensare come ci siano anche altri progetti videoludici in fase di sviluppo.

Embracer Group entra in possesso di un patrimonio storico legato a due brand di enorme successo capaci ancora oggi di smuovere numeri enormi, un patrimonio che Embracer dovrà amministrare nel migliore dei modi per generare profitti dalle opere di Tolkien e portare avanti l'eredità de Il Signore degli Anelli.