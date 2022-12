Nuovi videogiochi: dicembre è il mese di The Callisto Protocol, NFS e Marvel Midnight Suns

Dopo la travolgente ondata di nuovi videogiochi usciti a novembre, è tempo di affrontare l'ultimo mese di questo intenso anno videoludico. Ecco tutti i nuovi protagonisti delle festività natalizie!

Nuovi videogiochi di dicembre 2022

The Callisto Protocol

, se è vero che i publisher sparano la maggior parte delle proprie cartucce tra ottobre e novembre (pensiamo solo ai lanci di Call of Duty Modern Warfare II, Call of Duty Warzone 2.0, God of War Ragnarok e Pokemon Scarlatto e Violetto), quest'anno dicembre non è assolutamente un mese "minore" grazie all'arrivo di giochi come. Ma non solo...

Genere: Horror

Data di uscita: 2 dicembre

Piattaforma: PC / PS5 / Xbox Series X|S / PS4 / Xbox One

Glen Schofield, già creatore di Dead Space, torna sulla scena videoludica con The Callisto Protocol, nuova IP firmata da Striking Distance. Ambientato 300 anni nel futuro, l'horror sci-fi pone i giocatori nei panni di Jacob Lee. Imprigionato in un carcere di massima sicurezza collocato su Callisto, luna morte di Giove, l'uomo si ritrova all'improvviso a essere testimone di un terribile incubo. Mentre gli altri detenuti si trasformano in mostri senza nome, i giocatori dovranno guidare Jacob verso la salvezza.Trovate un resoconto completo delle caratteristiche del titolo nella nostra recensione di The Callisto Protocol.

Marvel Midnight Suns

Genere: GDR / Strategico

Data di uscita: 2 dicembre

Piattaforma: PC / PS5 / Xbox Series X|S

La Regina dei Demoni è stata risvegliata dall'Hydra e ora l'ombra di Lilith si allunga sul mondo intero. Per fronteggiare una delle minacce più imponenti del mondo Marvel, il team di Firaxis Games offre agli appassionati un cast di eroi sterminato. Da Wolverine a Blade, passando per Iron Man, Ghost Rider, Doctor Strange e tantissimi altri, il volto sovrannaturale della Casa delle Idee prende forma anche in un personaggio completamente inedito: Hunter. Dopo XCOM, gli autori di Baltimora propongono Marvel Midnight Suns, un GDR dall'impianto strategico ricchissimo di contenuti e denso di azione. Per tutti i dettagli sull'avventura supereroistica, vi rimandiamo alla nostra recensione di Marvel Midnight Suns.

Need for Speed Unbound

Genere: Racing

Data di uscita: 2 dicembre

Piattaforma: PC / PS5 / Xbox Series X|S

Criterion Games torna in pista con Need for Speed Unbound, nuovo capitolo della celebre serie racing. Ambientato tra le strade di Lakeshore, il titolo propone sia una campagna single player sia il tradizionale comparto multiplayer. Una corsa clandestina dopo l'altra, i giocatori potranno arricchire il proprio parco auto con bolidi sempre più potenti e completamente personalizzabili. Esperienza dall'anima fortemente social, il nuovo Need for Speed propone una colonna sonora curata da A$AP Rocky e AWGE.

Hello Neighbor 2

Genere: Stealth / Horror

Data di uscita: 6 dicembre

Piattaforma: PC / PS5 / Xbox Series X|S / PS4 / Xbox One

Il signor Peterson, già antagonista del primo Hello Neighbor, torna in questo sequel dall'animo horror come protagonista di un bizzarro caso poliziesco. Nei panni di un giornalista investigativo, dovremo muoverci come ombre nel nostro quartiere, per scoprire i segreti celati dai nostri inquietanti Vicini. Il tutto sarà disponibile al Day One su Xbox Game Pass.

Knights of Honor II Sovereign

Genere: Strategico

Data di uscita: 6 dicembre

Piattaforme: PC

Violenza e diplomazia sfidano il giocatore a mettersi alla prova in Knights of Honor II: Sovereign. Sullo sfondo di un'ambientazione medievale, questo strategico in tempo reale chiede agli aspiranti re di governare con saggezza, al fine di conquistare l'intera Europa.

Dragon Quest Treasures

Genere: Avventura

Data di uscita: 9 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch

Dragon Quest Treasures amplia l'universo di Dragon Quest XI, proponendo uno spin-off con protagonisti Erik e sua sorella Mia. Dalla loro improbabile dimora collocata su di una nave vichinga, il duo finirà trasportato tra le fatate lande di Draconia. Dopo aver incontrato due magiche e buffe creature, i giovanissimi si caleranno in un'avventura alla ricerca di preziosi tesori. Potete scoprire maggiori dettagli nella nostra anteprima di Dragon Quest Treasures.

High On Life

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 13 dicembre

Piattaforma: PC / Xbox Series X|S

Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty, firma uno sparatutto sopra le righe, contraddistinto da una comicità surreale e colori sgargianti. Quando un cartello alieno si convince che il traffico di umani a scopo stupefacente potrebbe risultare proficuo, un improbabile eroe si erge a difesa della Terra. Armati di un arsenale di pistole parlanti, i giocatori di High On Life possono prepararsi ad esplorare l'universo nei panni di cacciatori di taglie spaziali. Il gioco debutterà nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio.

Altre uscite videogiochi di dicembre

Dwarven Skykeep (1 dicembre)

Gundam Evolution per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One (1 dicembre)

WRC Generations per Nintendo Switch (1 dicembre)

Intrepid Izzy (2 dicembre)

Paper Cut Mansion (5 dicembre)

Swordship (5 dicembre)

Terror of Hemasaurus (5 dicembre)

Firefighting Simulator - The Squad (6 dicembre)

Impaler (6 dicembre)

Kukoos - Lost Pets (6 dicembre)

Sunshine Shuffle (6 dicembre)

Terror of Hemasaurus in versione PS5 e PS4 (6 dicembre)

Alaskan Truck Simulator (7 dicembre)

IXION (7 dicembre)

Terror of Hemasaurus per Xbox Series X|S e Xbox One (7 dicembre)

Togges (7 dicembre)

Chained Echoes (8 dicembre)

NecroBouncer (8 dicembre)

The Rumble Fish 2 (8 dicembre)

Witch On The Holy Night (8 dicembre)

Jitsu Squad (9 dicembre)

Wavetale (12 dicembre)

Aka (15 dicembre)

The Crackpet Show(15 dicembre)

Nakara Bladepoint per Xbox One (22 dicembre)

Porting e riedizioni

Romancig SaGa Minstrel Song Remastered 1 dicembre

Oltre ai titoli già citati, vi sono ulteriori produzioni videoludiche in arrivo su PC e console nelle prossime settimane. Ecco dunque le nostre segnalazioni:Oltre a giochi nuovi, a dicembre arrivano anche una serie di porting, remake e remaster di giochi già editi come Romancig SaGa Minstrel Song,

Piattaforme: PC / PS5 / PS4 / Nintendo Switch

Esordito in epoca PlayStation 2, il JRPG Square Enix torna ora su PC e console in una versione rimasterizzata. Accanto alla possibilità di scegliere uno tra otto protagonisti disponibili, i giocatori troveranno una grafica in alta risoluzione e un gameplay modernizzato.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion 13 dicembre

Piattaforme: PC / PS5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Dopo l'operazione di rifacimento di Final Fantasy VII, Square Enix ripropone agli appassionati anche Crisis Core. Il JRPG ritorna in versione rimasterizzata, con il titolo di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, grafica modernizzata, una colonna sonora aggiornata e un combat system nuovo di zecca. Protagonista del gioco è Zack Fair, SOLDIER destinato a scoprire gli oscuri segreti della Shinra Corporation.Al confine tra remastered e remake, trovate tutti i dettagli sul titolo nella nostra prova di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.

The Witcher 3 Wild Hunt 13 dicembre

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S

Dopo una lunga attesa, arriva finalmente l'upgrade next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt. L'epopea fantastica di Geralt di Rivia ritorna con un comparto grafico evoluto, supporto a Ray Tracing e nuove opzioni in termini di performance. Trovate l'elenco completo delle novità proposte nel nostro speciale dedicato alla versione next gen di The Witcher 3 Wild Hunt.