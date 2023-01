Nuovi videogiochi di febbraio 2023: da Hogwarts Legacy ad Atomic Heart, tutte le uscite

Anticipato dal lancio a sorpresa di Hi-Fi Rush su ecosistema Microsoft, il mese di febbraio si preannuncia particolarmente ricco di uscite attesissime. I riflettori, inutile negarlo, sono tutti puntati su Hogwarts Legacy, ma l'Action RPG ambientato nell'universo di Harry Potter non è l'unico peso massimo in dirittura di arrivo sul mercato videoludico.

Ad arricchire il panorama delle prossime quattro settimane, ci pensano infatti Atomic Heart - più volte descritto come il "BioShock russo" -, Like A Dragon: Ishin!, Octopath Traveler II, Wild Hearts e tanto altro. Tra grandi AAA e Indie carichi di potenziale, non mancano all'appello nemmeno porting di gemme del recente passato, come Returnal, in arrivo su PC, e Pathless, pronto a superare i confini delle console Sony. Di seguito, trovate l'elenco completo dei nuovi videogiochi in arrivo su PC e console nel febbraio 2023, buona lettura!

Hogwarts Legacy

Genere: Action GDR

Data di uscita: 10 febbraio

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S / PCÈ finalmente il momento di scoprire l'Action RPG ambientato nel Wizarding World e confezionato dagli autori di Avalanche. Nel tardo XIX secolo, ben prima dell'arrivo di Harry Potter, la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts apre i battenti ad un misterioso nuovo studente, pronto a iniziare la sua carriera scolastica direttamente dal quinto anno. Un'eccezione giustificata dal legame dell'allievo con l'ancora sconosciuta Magia Antica. Per scoprirne le origini e il mistero che la circonda, i giocatori di Hogwarts Legacy potranno vivere un intero anno all'insegna di lezioni di magia, cura di animali fantastici e preparazioni di pozioni nella stanza delle necessità.Per maggiori dettagli, rimandiamo alla nostra prova di Hogwarts Legacy.

Blanc

Genere: Avventura / Cooperativo

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch / PCSulla scia di produzioni quali A Way Out e It Takes Two, Blanc propone un'avventura da vivere necessariamente in compagnia. Rispettivamente nei panni di un cucciolo di lupo e di un cerbiatto, due giocatori si mettono sulle tracce delle famiglie dei due animali, attraverso un panorama innevato realizzato a mano. Titolo cooperativo, Blanc può essere giocato sia in locale, tramite split-screen, sia online.

Wild Hearts

Genere: Hunting game

Data di uscita: 17 febbraio

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S / PCEA sfida l'eredità di Monster Hunter in una inedita declinazione del genere degli hunting game. In un immaginario fantasy ispirato al Giappone dell'era feudale, Wild Hearts sfida i giocatori ad avere la meglio su colossali creature, simbolo della potenza della natura. Wild Hearts può essere affrontato sia in solitaria sia in compagnia, grazie alla modalità cooperativa, con tanto di supporto al cross-play.Preparatevi alla caccia con la nostra prova di Wild Hearts.

Atomic Heart

Genere: Shooter / Immersive sim

Data di uscita: 21 febbraio

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S / PS4 / Xbox One / PCConosciuto dal pubblico come il "BioShock russo", Atomic Heart raccoglie l'eredità spirituale dell'iconica saga videoludica, per proporne una originale reinterpretazione. Nei panni dell'agente P-3, i giocatori si ritroveranno a indagare sui retroscena di una ucronia che ha visto l'URSS vincere la II Guerra Mondiale e affrontare i decenni seguenti nei panni della più grande potenza tecnologica mondiale. Quando all'improvviso tutto va storto, i futuristici robot sovietici si ribellano agli esseri umani. Impugnando armi da fuoco e padroneggiando poteri elementali, P-3 dovrà scoprire cosa è accaduto.Atteso al day one su Xbox Game Pass, il gioco è protagonista della nostra prova di Atomic Heart.

Company of Heroes 3

Genere: Strategico

Data di uscita: 23 febbraio

Piattaforme: PC

La serie di Relic Entertainment torna con un terzo capitolo, pronto a trasportare gli appassionati del genere strategico al cuore della II Guerra Mondiale. In Company of Heroes III, i giocatori assumeranno la guida delle forze Alleate impegnate nella campagna italiana e delle truppe tedesche di stanza in Nord Africa. Oltre alle due ricche campagne single-player, lo strategico offrirà una vasta selezione di modalità multigiocatore.

Tutti i dettagli sullo strategico a sfondo bellico sono disponibili nella nostra prova di Company of Heroes III.

Kerbal Space Program 2

Genere: Simulazione

Data di uscita: 24 febbraio

Piattaforme: PC

Dopo numerosi rinvii, Kerbal Space Program 2 entra nella fase di Early Access. Presentato come "un gioco di esplorazione spaziale di nuova generazione", il titolo simulativo consente agli amanti dello spazio profondo di ideare la propria base interstellare e costruire potenti astronavi in grado di raggiungere ogni angolo dell'universo sconosciuto. Tra raccolta di risorse e progresso tecnologico, le colonie spaziali dovranno trovare il modo di prosperare.

Octopath Traveler 2

Genere: JRPG

Data di uscita: 24 febbraio

Piattaforme: PS5 / PS4 / Nintendo Switch / PC

A cinque anni di distanza dall'esordio dell'IP, Square Enix propone agli appassionati di JRPG Octopath Traveler II. Con una nuova selezione di otto protagonisti, il titolo propone una storia completamente indipendente dal predecessore. Animato ancora una volta dal suggestivo HD-2D, il gioco di ruolo consentirà ai giocatori di esplorare Solistia, un vasto immaginario composto da due continenti separati dall'oceano.Maggiori dettagli sono disponibili nella nostra anteprima di Octopath Traveler II.

Altre uscite videogiochi di febbraio

In chiusura, spazio a tutte le restanti produzioni che affolleranno gli store fisici e digitali nel corso delle prossime quattro settimane. Da Deliver Us Mars, che raccoglie l'eredità di Deliver Us the Moon, a Digimon World: Next Order, c'è solo l'imbarazzo della scelta.



Football Manager 2023 per PS5 - 1 febbraio

Deliver Us Mars - 2 febbraio

Fashion Police Squad - 2 febbraio

Melvor Idle: Expanded Edition per PC – 2 febbraio

Volcano Princess - 2 febbraio

Monster Outbreak - 9 febbraio

Ten Dates - 14 febbraio

Wanted Dead - 14 febbraio

Journey to the Savage Planet per PS5 e Xbox Series X|S - 14 febbraio

Theatrhythm Final Bar Line - 16 febbraio

Wild West Dynasty - 16 febbraio

Gigantosaurus: Dino Kart - 17 febbraio

The Settlers: New Allies - 17 febbraio

Ninja JaJaMaru - 21 febbraio

Sons of the Forest - 23 febbraio

Digimon World Next Order - 22 febbraio

Blood Bowl 3 - 23 febbraio

Chef Life A Restaurant Simulator – 23 febbraio

Dungeons of Aether - 28 febbraio

Scars Above - 28 febbraio

Porting e riedizioni

Oltre alle numerose produzioni inedite, il mese di febbraio si appresta ad accogliere anche nuove edizioni di titoli del passato più o meno recente. Tra porting, remastered e rifacimenti, ecco l'elenco dei ritorni attesi per le prossime settimane.Piattaforme: Xbox One / Xbox Series X|S / Nintendo SwitchDopo il lancio di successo su ecosistema Sony, The Pathless raggiunge nuovi hardware. Ispirato all'immortale Shadow of the Colossus, l'Indie di Ananpurna Interative e Giant Squid mette i giocatori nei panni di, determinata a liberare la sua terra da un'oscura maledizione.Ad accompagnare la protagonista, una possente aquila, con la quale stringere un legame di collaborazione e amicizia.Tutte le informazioni su questa gemma Indie sono disponibili nella recensione di The Pathless Piattaforme: Nintendo SwitchLa serie Square Enix raggiunge i lidi di Nintendo Switch, grazie a un porting dedicato al secondo capitolo. Laapproda sulla console ibrida, per raccontare ancora una volta la fuga alla volta del Messico condotta dai fratelli Sean e Daniel Diaz.Tra fughe dalla polizia e poteri telecinetici, Dontnod mette i giocatori di fronte a scelte sempre più difficili.Sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Life is Strange 2

Piattaforme: PCDopo l'esordio in esclusiva su PlayStation 5, Returnal approda anche su PC. Nell'apprezzato roguelike, i giocatori impersonano Selene, esploratrice spaziale rimasta intrappolata su di un oscuro e minaccioso pianeta. Tra biomi selvaggi, creature inquietanti e un passato misterioso, la donna dovrà essere pronta a tutto per riuscire a sopravvivere e fare ritorno a casa.

Piattaforme: PS4 / Xbox One / Nintendo SwitchTra i capitoli più amati della serie Tales of, Tales of Symphnia torna su PC e console in versione rimasterizzata. In una veste grafica aggiornata e con un comparto tecnico ammodernato, gli appassionati di JRPG potranno (ri)vivere l'epica avventura del Prescelto e dei suoi compagni. Un'indimenticabile viaggio di formazione, sullo sfondo di uno scontro violento tra bene e male.

Piattaforme: PS5 / PS4La serie Yakuza torna in azione grazie ad un rifacimento di Yakuza: Ishin, capitolo esordito esclusivamente in Giappone nel 2014. Ambientata nella Kyoto del 1860, la vicenda segue la storia di Sakamoto Ryoma, impegnato in una sanguinosa missione di vendetta. Nell'antica capitale nipponica, il samurai è infatti in cerca dell'assassino del padre, crimine del quale è stato ingiustamente ritenuto responsabile. In attesa del lancio, trovate tantissimi dettagli nella nostra prova di Like A Dragon Ishin!.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 24 febbraioPiattaforme: Nintendo SwitchEsordito in origine su Nintendo Wii, il platform con protagonista la sferetta rosa torna in azione su Nintendo Switch. Il platform 2D a scorrimento orizzontale vedrà protagonisti Kirby e i suoi iconici compagni d'avventura: Waddle Dee, Meta Knight e King Dedede. In Kirby's Return to Dream Land Deluxe, gli appassionati troveranno una grafica aggiornata e una modalità multiplayer per un massimo di 4 giocatori.