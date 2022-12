Nuovi videogiochi di gennaio 2023: tutte le uscite da One Piece Odyssey a Dead Space

Trascorse le celebrazioni natalizie, è tempo di volgere lo sguardo al nuovo anno videoludico, con il mercato PC e console pronto a portare con sé una marea di nuovi videogiochi in uscita nel 2023. Quali saranno le principali produzioni di gennaio 2023? Ecco tutti i dettagli!

Ad inaugurare il nuovo anno, sarà una selezione di videogiochi comprensiva di titoli di primissimo piano, tra i quali spiccano gli inediti Fire Emblem Engage, One Piece Odyssey e Forspoken. Spazio però anche a produzioni indipendenti assolutamente meritevoli di attenzione, da Inkulinati ad A Space for the Unbound. Preparate dunque il calendario, per appuntarvi tutte le novità in arrivo con il primo mese del 2023!

One Piece Odyssey

Genere: JRPG

Data di uscita: 13 gennaio

Piattaforme: PS4 / PS5 / Xbox Series X|S / PC

L'immaginario piratesco creato da Eiichiro Oda prende forma in One Piece: Odyssey, avventura open world che porrà i giocatori alla guida della ciurma di Cappello di Paglia. Per celebrare il 25° anniversario della serie manga, Bandai Namco porta gli appassionati sulle rive di una misteriosa isola circondata da mari in burrasca. Nel cuore del Nuovo Mondo, Rufy, Sanji, Zoro e compagni affronteranno nemici agguerriti, nel tentativo di fuggire da questo bizzarro atollo. Per maggiori dettagli sulle nostre prime impressioni, vi rimandiamo alla prova di One Piece Odyssey.

A Space for the Unbound

Genere: Avventura

Data di uscita: 19 gennaio

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S / PS4 / Xbox One / Nintendo Switch / PC

Con una delicata pixel art, il team di Mojiken mette in scena un'avventura 2D ambientata nell'Indonesia rurale degli anni Novanta. La vita di Atma e Raya, due studenti delle superiori, scorre tra quotidiani alti e bassi, sino al momento in cui un potere sovrannaturale ne sconvolge le esistenze. Nel tentativo di far fronte ad un potenziale cataclisma, i due ragazzi scopriranno se stessi, in un viaggio di riscatto e superamento di ansia e depressione.

Fire Emblem Engage

Genere: GDR / Strategico

Data di uscita: 20 gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch

La serie Nintendo torna con un nuovo capitolo sviluppato da Intelligent System. Sullo sfondo del continente di Elyos, i giocatori scopriranno la leggenda del Drago Maligno, una potente entità che in passato ha sconvolto quattro regni. Ora in pace, questi ultimi dovranno presto tornare ad affrontare un pericolo millenario, che costringerà i protagonisti a chiedere aiuto agli eroi di altri mondi. Grazie a queste premesse narrative, Fire Emblem: Engage consentirà agli appassionati di schierare sul campo di battaglia eroi tratti da precedenti capitoli della serie.

Ulteriori informazioni sull'esclusiva Nintendo Switch sono disponibili nella nostra anteprima di Fire Emblem Engage.

Forspoken

Genere: Action RPG

Data di uscita: 24 gennaio

Piattaforme: PS5 / PC

Il Luminous Engine di Square Enix plasma l'immaginario di Forspoken, avventura che seguirà il viaggio di Frey Holland verso un universo fantastico. Originaria di New York, la giovane protagonista si ritroverà infatti improvvisamente trasportata in un mondo magico minacciato da una pericolosa maledizione. Unica speranza di salvezza per le terre di Athia, Frey dovrà accettare il suo destino e cercare di padroneggiare inaspettati poteri sovrannaturali, il tutto mentre un bizzarro bracciale parlante si offre di farle da guida in questa insolita avventura. Maggiori dettagli su questo nuovo open world sono racchiusi nella nostra prova di Forspoken.

Inkulinati

SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake

Porting e riedizioni

Persona 3 Portable 19 gennaio

Persona 4 Golden 19 gennaio

Monster Hunter Rise 20 gennaio

Dead Space 27 gennaio

Age of Empires II Definitive Edition 31 gennaio

Altre uscite videogiochi di gennaio

Strategia31 gennaioXbox One / Xbox Series X|S / PCuniscono le forze per dare vita ad Inkulinati, bizzarra produzione indipendente ambientata ai margini delle opere letterarie del Medioevo. Tra lumache mangia-uomini e conigli irriverenti, una folle selezione di eroi prende vita grazie al misterioso inchiostro vivente.Battaglie epiche si apprestano a prendere il via come note a piè di pagina, in una produzione assolutamente originale. Ricordiamo che Inkulinati sarà disponibile sin dal Day One nel catalogo di Xbox Game Pass.Avventura / Platform31 gennaioPS4 / Xbox One / Nintendo Switch / PCsono pronti a combinare guai nel nuovo SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Delle preziose lacrime di sirena in grado di esaudire ogni desiderio finiscono nelle mani dei due protagonisti, le cui azioni finiranno però per minacciare il tessuto stesso dell'universo.Attraversando portali spazio-temporali, è tempo di mescolarsi a cowboy e cavalieri medievali, per una nuova avventura dalla portata cosmica.Come ormai da tradizione, anche il primo mese del nuovo anno porta con sé il rilancio di produzioni del passato. Su questo fronte, il protagonista assoluto è innegabilmente il remake di Dead Space, ma non mancano all'appello ulteriori porting e riedizioni.Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PCL'acclamato, per svelare agli amanti dei JRPG Atlus il segreto che si cela dietro lo scoccare della mezzanotte.Tra un giorno e l'altro, si cela infatti la misteriosa "ora buia", un'ora nascosta durante la quale oscure presenze e inquietanti creature percorrono le strade del Giappone. La riedizione del JRPG, lo ricordiamo, sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio.Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, Nintendo SwitchQuando una serie di omicidi seriali sconvolge la quotidianità di Inaba, cittadina del Giappone, un gruppo di adolescenti è chiamato a fronteggiare una realtà misteriosa. Con il tradizionale gameplay della serie,, per proporre agli amanti dei JRPG uno dei migliori capitoli della saga Atlus.Esattamente come Persona 3 Portable, anche Persona 4: Golden debutta al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|SDopo l'esordio su PC e Nintendo Switch, l'acclamato hunting game di casa Capcom torna sulla scena, con un porting destinato agli hardware Sony e Microsoft.La riedizione console di Monster Hunter: Rise debuttaPS5, Xbox Series X|S, PCL'acclamato esponente dei survival horror ad ambientazione sci-fi è pronto ad un trionfale ritorno in scena. Negli studi di EA Motive, prende forma, destinato al debutto esclusivo su hardware di nuova generazione. Con una straordinaria rivisitazione del comparto tecnico e artistico del gioco originale, il rifacimento manterrà inalterata la struttura narrativa dell'opera.Gli appassionati vestiranno dunque ancora una volta i panni di Isaac Clarke, ingegnere pronto ad affrontare lo spazio profondo e gli orrori dell'astronave USG Ishimura pur di ritrovare la sua amata Nicole, misteriosamente scomparsa a bordo della fregata.Xbox One, Xbox Series X|SDopo il successo riscosso su PC, laarriva ora anche su console di casa Microsoft, ovviamente con debutto al Day One nel catalogo di Xbox Game Pass.Oltre al gioco base, Age of Empires II: Definitive Edition include i 40 aggiornamenti già a disposizione dell'utenza PC e i contenuti parte delle tre espansioni pubblicate in fase post-lancio.

In aggiunta alle produzioni già segnalate, il gennaio 2023 proporrà al pubblico anche un'interessante selezioni di ulteriori titoli. Di seguito, trovate tutti i dettagli sul calendario delle rimanenti uscite PC e console:

Children of Silentown 11 gennaio

Vengeful Guardian Moonrider 12 gennaio

12 gennaio Dragon Ball Z Kakarot per PS5 e Xbox Series X|S 13 gennaio

Mahokenshi 24 gennaio

Anniversary Wonder Boy Collection 26 gennaio

26 gennaio Season A Letter to the Future 31 gennaio

31 gennaio We Were Here Forever per PS5 e Xbox Series X|S 31 gennaio

