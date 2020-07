Nuovi videogiochi: da Ghost of Tsushima a Paper Mario, le uscite di luglio 2020

Luglio è il mese di Ghost of Tsushima e Paper Mario The Origami King, entrambi in uscita il 17 del mese, ma ci sono ovviamente anche altre sorprese in arrivo, a partire da F1 2020 e senza dimenticare Deadly Premonition 2...

Tra le principali novità di luglio 2020 per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch citiamo anche Marvel's Iron-Man (disponibile dal 3 luglio su PSVR), Sword Art Online Alicization Lycoris (10 luglio), Bloodstained Curse of the Moon 2 (10 luglio), Rocket Arena (14 luglio), Neon Abyss (14 luglio), Grounded di Obsidian (28 luglio), il remake di Destroy All Humans (28 luglio), Skater XL (28 luglio) e Fairy Tail (30 luglio), solamente per segnalare alcuni dei titoli più rappresentati del mese appena iniziato.

A questi si aggiungono i già citati Paper Mario The Origami King, Ghost of Tsushima e F1 2020 che rappresentano l'offerta AAA per il mese di luglio. Per saperne di più vi rimandiamo all'elenco uscite PS4 e Xbox One di luglio 2020, alla lista delle novità PC di luglio e a tutti i nuovi giochi Nintendo Switch.

Avete già deciso cosa comprare questo mese? Qualche titolo in particolare ha stuzzicato la vostra curiosità? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.