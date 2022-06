Nuovi videogiochi di giugno 2022: calcio, orrore e tazze tra le uscite del mese

L'estate videoludica inizia all'insegna del calcio folle e arcade con Mario Strikers Battle League Football, per poi tingersi di horror con l'avventura di The Quarry e le "tazze animate" di Cuphead.

Il mese si aperto con il lancio di Diablo Immortal, ma sono ancora tanti i videogiochi che approderanno su PC, console e sistemi mobile da qui alle prossime settimane. I patiti di avventure horror, ad esempio, attendono con impazienza il lancio di The Quarry, la nuova esperienza interattiva a tinte splatter di Supermassive Games.

Di diverso tenore sono invece le sfide che attendono su Switch gli utenti di Mario Strikers Battle League Football e, sempre sulla console ibrida di Nintendo, gli amanti di action musou che si accingono a scendere in battaglia in Fire Emblem Warriors Three Hopes. Il programma di giugno prevede anche l'interessante action Demon Slayer Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, la collezione nostalgica Sonic Origins e le espansioni Sunbreak di Monster Hunter Rise e Worldslayer di Outriders. E che dire allora di The Delicious Last Course, l'atteso DLC di Cuphead?

Date perciò un'occhiata al nostro nuovo video approfondimento e fateci sapere con un commento quale titolo vi interessa maggiormente tra quelli in uscita a giugno su PC e console.