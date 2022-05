Nuovi videogiochi di maggio 2022: vampiri, cecchini e samurai tra le uscite del mese

I videogiochi in uscita a maggio non sono tantissimi ma c'è comunque qualche titolo da tenere d'occhio: eccovi allora un nostro video approfondimento sui giochi più interessanti destinati ad approdare su PC e console nel corso del mese di maggio 2022.

Il vecchio adagio "meglio pochi ma buoni" si sposa alla perfezione con l'elenco dei nuovi titoli che arriveranno da qui a breve sulle piattaforme più disparate. Il primo esempio in tal senso ci viene offerto da Trek to Yomi, l'action adventure a scorrimento di Devolver Digital e Flying Wild Hog ambientato nel Giappone feudale ammantato dell'estetica dei capolavori in bianco e nero di Akira Kurosawa.

Gli appassionati di avventure grafiche a tinte oscure saranno poi felici di sapere che presto potranno riesplorare il World of Darkness insieme ai protagonisti di Vampire The Masquerade Swansong. E che dire allora degli appassionati di sparatutto ad ambientazione storica e dell'arrivo imminente dell'FPS cecchinesco Sniper Elite 5?

Di particolare interesse sono poi gli appuntamenti con il GDR Eiyuden Chronicle Rising, l'action horror in salsa multiplayer Evil Dead The Game, il funambolico arcade racing futuristico Redout 2 o il soulslike distopico Dolmen. Date perciò un'occhiata al nostro nuovo video approfondimento e fateci sapere con un commento quale titolo vi interessa maggiormente tra quelli in uscita a maggio su PC e console.