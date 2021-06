Nuovi videogiochi: Mario Golf Super Rush e Scarlet Nexus in uscita questa settimana

La settimana appena iniziata non è in realtà ricchissima di nuove uscite anche se i giochi in arrivo sono molto attesi dalla community, in particolare tra pochi giorni i giocatori potranno mettere le mani su Mario Golf Super Rush e Scarlet Nexus.

Tra le nuove uscite della settimana troviamo anche LEGO Builder's Journey per Nintendo Switch e PC, Alex Kidd in Miracle World DX, Legend of Mana Remastered, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 per Nintendo Switch e Dungeons & Dragons Dark Alliance.

Martedì 22 giugno

Super Magbot | Switch, PC

LEGO Builder's Journey | Switch, PC

Dungeons & Dragons Dark Alliance | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Ender Lilies Quietus of the Knights | Switch, PC

Phantom Abyss | PC

Olympic Games Tokyo 2020 The Offical Video Game | PS4, Xbox One, Switch, PC

Mercoledì 23 giugno

Out of Line | PS4, Xbox One, Switch, PC

Fallen Knight | PS4, Xbox One, Switch, PC

Bitmaster | Xbox One, Switch

Empire of Angels IV | PS4, Xbox One

Worms Rumble | Switch

Blocky Puzzle | Switch

Ninja Buddy Epic Quest | Switch

Rail Route | PC, Mac

Robolife-Days with Aino | PC

Giovedì 24 giugno

Empire of Angels IV | Switch

Alex Kidd in Miracle World DX | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Legend of Mana Remastered | PS4, Switch, PC

The Dungeon of Naheulbeuk Amulet of Chaos | Xbox One

The Eternal Castle Remastered | PS4

Kirakia Stars Idol Project Nagisa | Switch

Farm Your Life | Switch

Cube Blast Match | Switch

CarX Drift Racing Online | Switch

Sakura Succubus 3 | Switch

Summer Paws | Switch

Super Cable Boy | Switch

Cyber Hook | Switch

Kingdom Builders | PC

Venerdì 25 giugno

Mighty Aphid | Xbox One

Scarlet Nexus | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Mario Golf Super Rush | Switch

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 | Switch

Promesa | Switch

Loopindex | Switch

Sweet Sugar Candy | Switch

Enigmatis The Ghost of Maple Creek | Switch

Sun Haven | PC

Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere con un commento nello spazio qui sotto, come detto le uscite di rilievo non mancano anche se durante la stagione estiva il flusso di novità rallenta rispetto ai mesi autunnali, i più caldi dal punto di vista commerciale.