Nuovi videogiochi: NBA 2K23 e Splatoon 3 tra le uscite della settimana

Con l'uscita di giochi come Saints Row e The Last of Parte 1, l'industria videoludica si sta risvegliando dal consueto letargo estivo, le prossime settimane saranno ricchissime di nuove uscite e le novità non mancano già a partire dalla prima settimana di settembre.

Tra le nuove uscite della settimana dobbiamo segnalare la versione next-gen di Biomutant per PS5 e Xbox Series X/S, oltre a TemTem, il celebre Pokemon Like che arriva su PS5, PC, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Nuovi giochi in uscita

Biomutant esce il 6 settembre su PlayStation 5 Xbox Series X/S

Temtem esce il 6 settembre su Xbox Series X/S, Switch, PC e PS5

The Tomorrow Children Phoenix Edition esce il 6 settembre su PS4 e PS5

Jack Move esce l'8 settembre su PC

Steelrising esce l'8 settembre su PS5, Xbox Series X/S e PC

NBA 2K23 esce il 9 settembre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch e PC

Splatoon 3 esce il 9 settembre su Nintendo Switch

The Tomorrow Children si appresta a tornare sulle console Sony sei anni dopo il lancio con una nuova edizione, inoltre sta arrivando Steelrising, il nuovo gioco di Spiders. A chiudere la settimana, NBA 2K23 e Splatoon 3, il coloratissimo splattatutto Nintendo per le console della famiglia Switch.