Nuovi videogiochi in offerta su Amazon: migliori sconti del 23 luglio

Anche in questo caldo martedì di fine luglio Amazon propone una serie di sconti e offerte sui migliori videogiochi per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Vediamo insieme le migliori promozioni su Anthem, Kingdom Hearts 3, Just Cause 4, MotoGP 19 e tanti altri giochi.

Rispetto al Prime Day i prezzi sono leggermente più alti ma in alcuni casi ancora competitivi, citiamo ad esempio The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition a 20.99 euro, Spyro Reginited Trilogy a 29.98 euro, Anthem a 29.99 euro e FIFA 19 a 29.99 euro.

Sconti Amazon Videogiochi

Le offerte sono valide solo per oggi e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati ad un gioco in particolare approfittatene prima che sia troppo tardi. Potrebbe capitare che i prezzi non corrispondano a quanto riportato sopra, in questo caso vi invitiamo a lasciarci un commenti qui sotto, provvederemo a correggere tempestivamente.