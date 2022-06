Nuovi videogiochi della settiman: arrivano Mario Strikers Battle League e The Quarry

Mentre i giocatori possono testare la Demo gratis di Mario Strikers: Battle League Football, è ormai tempo di prepararsi al debutto ufficiale della nuova esclusiva Nintendo Switch.

Il titolo sportivo a tema mariesco sarà infatti parte delle principali nuove uscite videoludiche attese per la prossima settimana videoludica. Ad affiancare il calcio del Regno dei Funghi, gli appassionati potranno trovare anche le inquietanti atmosfere di The Quarry o i contenuti dell'espansione High Island di The Elder Scrolls Online. Di seguito, trovate la rassegna completa dei nuovi giochi in arrivo su PC e console nel corso della settimana compresa tra lunedì 6 e domenica 12 giugno:

Lunedì 6 giugno

The Elder Scrolls Online: High Isle - nuova espansione | PC

Martedì 7 giugno

Attack at Dawn: North Africa | PC

SpellForce III Reforced | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

True Fear: Forsaken Souls Part 2 | Xbox One

Yurukill: The Calumniation Games | Nintendo Switch

Mercoledì 8 giugno

My Lovely Wife | Nintendo Switch, PC

Mythbusters: The Game - Crazy Experiments Simulator | PC

Noel the Mortal Fate | PS4

Nummels | Xbox Series X/S, Xbox One

Spacewing War | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Star Wars: Knights of the Old Republic II - Sith Lord | Nintendo Switch

Super Impossible Road | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

The Cycle: Frontier | PC

Giovedì 9 giugno

Cool Animals | Nintendo Switch

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles | Nintendo Switch

even if TEMPEST | Nintendo Switch

Meteor World Actor: Badge & Dagger | PC

Nevergrind Online | PC

One Last Memory - Reimagined | Nintendo Switch

Postal: Brain Damaged | PC

Pro Cycling Manager 2022 | PC

Sokocat - Combo | PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Square Keeper | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Tour de France 2022 | PC

Venerdì 10 giugno

Ampersat | Nintendo Switch

Armageddon Onslaught | PC

Mario Strikers: Battle League Football | Nintendo Switch

Metal Max Xeno: Reborn | PS4, Nintendo Switch, PC

Mysteries Under Lake Ophelia | Nintendo Switch

One Last Memory - Reimagined | PS4, PC

The Quarry | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

The Wizard and The Slug | PS5, PS4, Nintendo Switch

Please Fix The Road | PC

Cosa proverete nel corso della prossima settimana?