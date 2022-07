Nuovi videogiochi della settimana: arriva Xenoblade Chronicles 3!

Anticipata dalla rottura del Day One di Xenoblade Chronicles 3, la data di uscita del JRPG per Nintendo Switch è ormai vicinissima, con il titolo in arrivo nel corso di questa nuova settimana.

A fare compagnia all'attesa esclusiva per Nintendo Switch, troviamo una piccola ma interessante selezione di ulteriori novità videoludiche. Per gli appassionati di picchiaduro e di avventure sopra le righe, ricordiamo l'avvio dell'Open Beta di Multiversus, con il titolo che accoglierà per l''occasione LeBron James e Rick & Morty nel roster di Multiversus. Spazio anche a Digimon Survive e all'inquietante Madison, mentre nell'universo Indie spicca l'esordio di Bear & Breakfast, folle gestionale che mette nei panni di un orso impegnato a edificare il B&B dei suoi sogni nel bel mezzo della foresta.



Di seguito, trovate il riassunto delle principali nuove uscite della settimana:

Martedì 26 luglio

MultiVersus - Open Beta [PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One]

Giovedì 28 luglio

Autonauts vs Piratebots [PC]

Blastronaut [PC]

Bear and Breakfast [PC, Nintendo Switch]

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions [Nintendo Switch]

Lawnmowing Simulator: Landmark Edition (PS5, PS4)

Sweet Transit [PC]

Digimon Survive [PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch]

The Sims 4: Vita da Liceali [PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S]

Venerdì 29 luglio

Madison [Nintendo Switch]

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town [PS4]

Xenoblade Chronicles 3 [Nintendo Switch]

Quali videogiochi proverete in questa nuova settimana?