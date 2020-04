Nuovi videogiochi: questa settimana arrivano Final Fantasy 7 Remake e Disaster Report 4

Quella appena iniziata è una settimana particolarmente ricca di uscite per quanto riguarda in particolar modo le produzioni indipendenti ma non solo, visto che venerdì 10 aprile Final Fantasy VII Remake arriverà finalmente su PS4.

Il remake del gioco Square Enix è chiaramente il piatto forte della settimana, a questo si uniscono anche altri titoli interessanti come Disaster Report 4 Summer Memories e Below, ora in uscita su PlayStation 4 dopo aver visto la luce su PC e Xbox One nel 2019.

Lunedì 6 aprile

The Last Turret | PC

Skin And Bones | PC

Ufflegrim | PC

Lonecastle | PC

Martedì 7 aprile

Below | PS4

Disaster Report 4 Summer Memories | PS4, Switch, PC

Grimvalor | Switch

Pattern | Mac, PC

Sophie’s Cubes | Mac, PC

Infinite Dronin | PC

Digital Paintball Redux | PC

Octaflight | PC

Badlands | PC

Nations At War Digital | PC

Mercoledì 8 aprile

Biped | PS4

Convoy | A Tactical Roguelike | PS4, Xbox One

Pen and Paper Games Bundle | Switch

Ubongo | Switch

Galaxy Of Pen & Paper +1 Edition | PS4, Switch

Towertale | Switch

A Room Where Art Conceals | PSVR

Sharknado VR Eye Of The Storm | PSVR

Dark Disharmony | PC

Delirium | PC

Bear Party Adventure | PC

Squatch | PC

Humanity | PC

Godking: Master Of Rituals | PC

Giovedì 9 aprile

Beholder 2 | Xbox One

Bridge! 3 | Switch

Gunbrick: Reloaded | Switch

Monster Viator | Switch

Fight Of Animals | Switch

AFL Evolution 2 | PS4

Troubleshooter | PS4

Blindspot | PC

Race Maniacs | PC

The Procession To Calvary | PC, Mac

Hinterhalt 3 | PC, Mac

Bastard Little Zombie | PC

holedown | PC

Mask Of Mists | PC

Easy Puzzle: Streets | PC

Wanderlust: Transsiberian | PC, Mac

Venerdì 10 aprile

BlockQuest Maker | Xbox One

Braveland Trilogy | PS4, Xbox One

Retro Tanks | Xbox One

Final Fantasy VII Remake | PS4

Obduction | Xbox One

RMX Real Motorcross | Switch

Rush Rover | Switch

Mini Railway | PC, Mac

Karma City Police | PC

Alder’s Blood | PC

Heal | PC

Group Project Simulator | PC

Tower Of God | PC

Per il resto spazio a produzion indipendenti come Mini Railway, Obduction, Tower of God, Race Maniacs, Bastard Little Zombie, Mask Of Mists, Humanity, A Room Where Art Conceals e Galaxy Of Pen & Paper +1 Edition.