Nuovi videogiochi: questa settimana arrivano Little Nightmares 2 e Super Mario 3D World

La settimana appena iniziata vedrà l'arrivo di due titoli molto attesi dai giocatori, parliamo naturalmente di Little Nightmares 2 e Super Mario 3D World + Bowser's Fury, in uscita rispettivamente giovedì 11 e venerdì 12 febbraio.

Di seguito la lista completa delle uscite per PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch:

Lunedì 8 febbraio

Contract Killers | Switch

Equaline | PC

Travel Fanz | PC

Martedì 9 febbraio

The Wild Eight | Xbox One

Hero-U Rogue to Redemption | Switch

Hexagon Defense | Switch

My Universe Pet Clinic Cats & Dogs | Switch

One Shell Straight To Hell | PC

Mercoledì 10 febbraio

#SinucaAttack | Xbox, Switch

Choices That Matter And Their Heroes Were Lost | Switch

Free Throw Basketball | Switch

Doors of Insanity | PC

Giovedì 11 febbraio

Little Nightmares II | PS4, Xbox One, Switch, PC

Death Crown | PS4, Xbox One, Switch

Aground | PS4, Xbox One, Switch

Aircraft Carrier Survival | PC

Gunbarich | PC

UnderMine | Switch

On The Road Truck Simulator | Xbox One

The Flower Collectors | Switch

Healer's Quest | Switch

Negative The Way of Shinobi | Switch

Summer Catchers | Switch

Tri6 Infinite | Switch

Potentia | PC

Venerdì 12 febbraio

Endurance Space Action | Xbox One

Rover Wars Battle for Mars | Xbox One

Gal Gun Returns | Switch, PC

Super Mario 3D World + Bowser's Fury | Switch

UltraGoodness 2 | Switch

Speedway Bundle Stock & Truck | Switch

Oltre ai due titoli citati in apertura mancano purtroppo altre uscite AAA e AA di rilievo, da citare però il lancio di Potentia, videogioco turco ispirato a The Last of Us con una spruzzata di Uncharted e The Division.