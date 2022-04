Videogiochi della settimana, da Bloodhunt a Switch Sports: vampiri e oltre su PC e console

Ha inizio una nuova settimana videoludica, con la quale si concluderà la rassegna di pubblicazioni previste per il mese di aprile 2022: quali giochi debutteranno nei prossimi sette giorni?

Sulla console ibrida della Grande N è tempo di cimentarsi in nuove imprese sportive, grazie al debutto dell'erede spirituale di Wii Sports. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al provato di Nintendo Switch Sports presente sulle nostre pagine. Spazio poi all'immaginario sci-fi d'autore, con l'immortale Dune che si trasforma in uno strategico grazie a Dune: Spice Wars. I giocatori amanti del World of Darkness possono inoltre prepararsi ad una guerra condotta sullo sfondo di Praga, con il lancio gratis di Vampire the Masquerade: Bloodhunt.



Di seguito, trovate l'elenco completo dei nuovi giochi in uscita questa settimana:

Lunedì 25 aprile

Research and Destroy [PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S]

Martedì 26 aprile

Dune: Spice Wars [PC]

[PC] The Serpent Rogue [PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch]

Mercoledì 27 aprile

MLB The Show [Nintendo Switch]

The Stanley Parable: Ultra Deluxe [PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch]

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt [PS5, PC]

[PS5, PC] Call of Duty: Warzone - Stagione 3 [PC, PS4, Xbox One]

Giovedì 28 aprile

Bugsnax [Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch]

Bugsnax: Isle of Bigsnax update [PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch]

Kaiju Wars [PC]

Kapital: Sparks of Revolution [PC]

Trigon: Space Story [PC]

Tasomachi: Behind the Twilight [PC, Nintendo Switch, PlayStation 4]

Venerdì 29 aprile

Nintendo Switch Sports [Nintendo Switch]

[Nintendo Switch] Ravenous Devils [PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch]

Sea of Craft [PC]

