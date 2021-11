Nuovi videogiochi: questa settimana escono GTA Trilogy e Shin Megami Tensei V

Una settimana molto ricca quella appena iniziata che vede l'arrivo di tante novità su tutte le principali piattaforme. Tra le uscite di rilievo ovviamente non possiamo non citare Shin Megami Tensei V, Forza Horizon 5 e GTA Trilogy.

Da segnalare anche Football Manager 2022, Bright Memory Infinite e The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition, edizione celebrativa per festeggiare il decimo compleanno del gioco.

Martedì 9 novembre

Airborne Kingdom | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Disney Classic Games Collection | PS4, Xbox One, Switch, PC

Football Manager 2022 | Xbox One, PC

Forza Horizon 5 | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Jurassic World Evolution 2 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Blue Reflections Second Light | Switch

My Singing Monsters Playground | Switch

Mercoledì 10 novembre

Among Trees | PC

Final Fantasy 5 Pixel Remaster | PC

Ship Graveyard Simulator | PC

Giovedì 11 novembre

Bright Memory Infinite | PC

GTA Trilogy Definitive Edition | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Star Wars Knights of the Old Republic | Switch

The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

PUBG New State | iOS, Android

Breakwaters | PC

Epic Chef | PS4, Xbox One, PC, Switch

Kainga Seeds of Civilization | PC

Killer in the Cabin | PC

Megaquarium Architect’s Collection DLC | PC

House Builder | PC

Venerdì 12 novembre

Shin Megami Tensei V | Switch

Punk Wars | PC

Game & Watch The Legend of Zelda

Infine vi ricordiamo che il 12 novembre arriva il Game & Watch The Legend of Zelda per festeggiare i 35 anni della serie, una microconsole che include quattro diversi giochi tra cui The Legend of Zelda, Zelda II The Adventure of Link e The Legend of Zelda Link's Awakening.