Nuovi videogiochi in uscita a marzo 2023: è il mese di Resident Evil 4, Bayonetta e WWE 2K

Dopo un febbraio ricco di appuntamenti, si avvicina la primavera videoludica. Tra le produzioni inedite più attese, spicca Wo Long: Fallen Dynasty, nuova IP firmata da Team Ninja, già creatrice della serie Nioh. Su Nintendo Switch torna invece Platinum Games, con Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, promettente spin-off della serie Bayonetta.

Il marzo 2023 è inoltre un mese segnato da grandi e attesi ritorni. Da Capcom, arriva una nuova avventura survival horror, grazie alla pubblicazione di Resident Evil IV: Remake, mentre la community PC può prepararsi ad accogliere uno dei titoli più acclamati della recente storia del medium. Dopo l'esordio su PS5, The Last of Us: Parte I è infatti pronto al lancio su PC. Dopo queste prime anticipazioni, ecco la rassegna completa dei nuovi videogiochi di marzo 2023!

Wo Long Fallen Dynasty

Genere: Action RPG

Data di uscita: 3 marzo

Piattaforme: PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PC

Sviluppato da Team Ninja ed edito da Koei Tecmo, Wo Long: Fallen Dynasty invita gli amanti degli Action RPG più impegnativi a partire alla scoperta dell'antica Cina. Con un'impronta dark fantasy, il souls-like muove i propri passi attraverso l'era dei Tre Regni, nell'epoca che vede affievolirsi il potere della dinastia Han. Quando creature demoniache invadono il territorio cinese, un soldato senza nome è costretto suo malgrado a ergersi a difensore della Cina.Per tutti i dettagli, potete fare riferimento alla nostra recensione di Wo Long: Fallen Dynasty.

Oni Road to the Mightiest Oni

Genere: Avventura

Data di uscita: 8 marzo

Piattaforme: PS5, PS4, Nintendo Switch, PC

Sull'isola di Kisejima, ha trovato diffusione un pericoloso potere demoniaco. Per contrastare creature inquietanti e pericolose, i giocatori assumono il controllo del valoroso Kuuta, unico sopravvissuto all'invasione delle forze del Re Demone. Accanto al protagonista, Oni: Road to the Mightiest Oni pone Kazemaru, un buffo spiritello pronto ad aiutare Kuuta nella sua missione.

The Legend of Heroes Trails to Azure

Genere: JRPG

Data di uscita: 14 marzo

Piattaforme: PS4, Nintendo Switch, PC

Tra le nuove pubblicazioni di NIS America, gli amanti delle produzioni orientali troveranno anche The Legend of Heroes: Trailer to Azure. Nuovo capitolo della serie JRPG, il titolo è ambientato in un periodo successivo agli eventi narrati in The Legend of Heroes: Trails to Zero. Nuovamente protagonista, Lloyd Bannings si trova a fronteggiare una situazione di crescenti tensioni all'interno di Cressbell. Mentre la Sezione Speciale di Supporto accoglie nuovi membri, due forze avversarie si contendono il regno.

Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon

Genere: Azione

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch

Con Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, Platinum Games ci porta alla scoperta della giovinezza della Strega di Umbra. Quando Bayonetta era ancora soltanto una bambina di nome Cereza fece la conoscenza del misterioso ma amichevole demone Cheshire. In sua compagnia, si ritrovò a esplorare un bosco popolato di fate. Con uno stile artistico incantevole, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon propone un'avventura ispirata alle fiabe tradizionali. Potete avere un primo assaggio dell'esperienza con la nostra prova di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

WWE 2K23

Genere: Sportivo

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforme: PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PC

Anche quest'anno, le leggende della WWE tornano a calcare il ring in una produzione videoludica ispirata al celebre sport entertainment. Con una colonna sonora che vede John Cena nei panni di produttore, WWE 2K23 sfoggia un roster di wrestler più ampio che mai. Con una struttura da documentario interattivo ispirato ai vent'anni di carriera dello stesso John Cena, il titolo 2K porta sul ring anche la modalità Giochi di Guerra. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra prova di WWE 2K23.

Tchia

Genere: Avventura

Data di uscita: 21 marzo

Piattaforme: PS5, PS4, PC

Open world dalla struttura sandbox, Tchia è un'avventura fiabesca ambientata tra gli atolli di un arcipelago tropicale. Nel titolo, l'omonima protagonista è una bambina determinata a salvare il padre dalle grinfie del malvagio tiranno Meavora. Ad aiutarla in questa impresa, Tchia potrà contare su di un magico potere, che le consente di assumere il controllo di oggetti e animali. Potete iniziare il vostro viaggio nella prova di Tchia disponibile sulle pagine di Everyeye.

Have A Nice Death

Genere: Roguelike

Data di uscita: 22 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch, PC

Resident Evil 4 Remake

Dopo un periodo di Accesso Anticipato su Steam, Have A Nice Death arriva ora in versione definitiva su PC e console. Protagonista di questo ispirato roguelike è nientemeno cheCon la Death Inc. ormai tramutata in una colossale azienda, la Mietitrice è relegata al lavoro d'ufficio. Stufa di tale condizione, la Morte approfitta della scomparsa di alcune anime per tornare a svolgere spietate missioni sul campo. Per maggiori dettagli, impugnate la falce nella nostra prova di Have A Nice Death

Genere: Azione

Data di uscita: 24 marzo

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S

Uscito nel 2005, Resident Evil 4 si appresta a fare il suo ritorno su PC e console di attuale generazione (e PS4) con un remake. Non una remster quindi, ma una remake completo sullo stile di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, usciti negli anni scorsi con notevole successo. Resident Evil 4 Remake presenta non solo una grafica più moderna e curata ma anche un gameplay più rifinito, con piccoli cambiamenti e modifiche per rendere il gioco più attuale, senza però snaturare la produzione originale. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva ai producer di Resident Evil 4 Remake.

Crime Boss Rockay City

Genere: Sparatutto / Azione

Data di uscita: 28 marzo

Piattaforme: PC

Con un cast hollywoodiano che spazia tra Michael Madsen, Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover, Damion Poitier e persino Chuck Norris, Crime Boss: Rockay City propone azione sfrenata e sparatorie a tutto spiano. Obiettivo del protagonista? Diventare il nuovo sovrano della malavita di Rockay City! Oltre che in solitaria, Crime Boss: Rockay City può essere affrontato anche in compagnia, grazie all'inclusone di una modalità cooperativa per un massimo di 4 giocatori. Potete prepararvi all'azione con la lettura della nostra prova di Crime Boss Rockay City.

Altri videogiochi in uscita a marzo

King of the Castle: 2 marzo

Fitness Boxing Fist of the North Star : 2 marzo

: 2 marzo Meg's Monster: 2 marzo

One Military Camp: 2 marzo

Deck'Em!: 7 marzo

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition (PS5, Xbox Series X|S e PC): 7 marzo

(PS5, Xbox Series X|S e PC): 7 marzo Melon Journey: Bittersweet Memories: 7 marzo

Romancelvania: 7 marzo

Outlanders: 7 marzo

Pronty: 7 marzo

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo: 8 marzo

Clash: Artifacts of Chaos: 9 marzo

Do Not Feed the Monkeys 2099: 9 marzo

Masterplan Tycoon: 9 marzo

Session: Skate Sim: 9 marzo

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6 : 9 marzo

: 9 marzo Tiny Troopers: Global Ops: 9 marzo

Train Life: A Railway Simulator: 9 marzo

Transport Fever 2: Console Edition: 9 marzo

DC's Justice League: Cosmic Chaos: 10 marzo

Rough Justice '84: 13 marzo

Valheim (versione Xbox One e Xbox Series X|S): 14 marzo

(versione Xbox One e Xbox Series X|S): 14 marzo Escape From The Red Planet: 14 marzo

Anno 1800: Console Edition : 16 marzo

: 16 marzo Peppa Pig: World Adventures: 17 marzo

Deceive Inc.: 21 marzo

Remnant: From the Ashes (versione Nintendo Switch): 21 marzo

(versione Nintendo Switch): 21 marzo The Crown of Wu: 24 marzo

EA Sports PGA Tour : 24 marzo

: 24 marzo 9 Years of Shadows: 27 marzo

Shattered Heaven: 28 marzo

MLB: The Show 23 : 28 marzo

: 28 marzo SIFU (Xbox One, Xbox Series X|S): 28 marzo

(Xbox One, Xbox Series X|S): 28 marzo The Last Worker : 30 marzo

: 30 marzo Dredge: 30 marzo

Total Tank Generals: 30 marzo

The Great War: Western Front: 30 marzo

Uscite VR

Before Your Eyes 10 marzo (PlayStation VR2)

The Dark Pictures Switchback VR 16 marzo (PlayStation VR2)

16 marzo (PlayStation VR2) The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution 21 marzo (PlayStation VR2)

Peaky Blinders The King's Ransom 9 marzo (Meta Quest 2)

Porting e riedizioni

Project Zero Mask of the Lunar Eclipse 9 marzo

Piattaforme: PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC

Esordito in Giappone nell'ormai lontano 2008, il quarto capitolo della serie Fatal Frame ritorna ora con una veste grafica migliorata e una pubblicazione globale. Gli amanti dei survival horror dovranno cercare di scoprire cosa è realmente accaduto sull'isola di Rogetsu Isle, dove un gruppo di bambine scomparve misteriosamente nel corso di un festival tradizionale. Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse propone le tradizionali meccaniche di gameplay della serie, legate all'interazione tra fantasmi e Camera Obscura.

The Last of Us Parte I 28 marzo

Piattaforme: PC

Sull'onda dello straordinario successo della serie TV dedicata al capolavoro Naughty Dog, The Last of Us: Parte I porta per la prima volta Ellie e Joel fuori da ecosistema Sony. L'intensa epopea post-apocalittica diviene finalmente disponibile anche su PC, in una versione rivista e migliorata rispetto all'originale per PS3. Nel pacchetto, i giocatori troveranno incluso anche il DLC Left Behind, che ripercorre un episodio determinante della gioventù di Ellie.

L'angolo del DLC

Mario + Rabbids Sparks of Hope The Tower of Doooom 2 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch

Per i possessori del Season Pass di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, arriva il primo DLC, The Tower of Doooom. Il contenuto aggiuntivo sblocca la Torre della Condanna e introduce una modalità di gioco inedita tutta incentrata sui combattimenti. Per salvare il piccolo Spawny, Mario e compagni dovranno sconfiggere Madame Bwahstrella.Dead Cells Return to Castlevania 6 marzoPiattaforme: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PCEspansione di Dead Cells destinata a incrociare il cammino della serie di Castlevania, il DLC rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti coloro che hanno apprezzato l'Indie di Motion Twin. Spazio dunque al ritorno in scena del Castello di Dracula e dei personaggi di Alucard e Ritcher Belmont.