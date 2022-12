Nuovo accordo tra Juventus e DSYRE: arrivano Denuzzo e Danipitbull in eSerieA

Lo scorso ottobre AS Roma ha presentato la maglia esport per la stagione competitiva 2022-2023, preparandosi a un nuovo anno ricco di spettacolo. È notizia di poche ore fa, invece, l’accordo tra Juventus e DSYRE per far nascere il nuovissimo team eSports Juventus Dsyre con tre top players pronti a vincere tutto su FIFA 23.

Due player e un coach compongono il team bianconero: a guidare il team è Danilo Pinto (Danipitbull), Campione d'Italia 2021 con il Benevento, giocatore della Nazionale Italiana, top 17 al mondo in FIFA 21 e Top 3 eNations 2022. Con lui ci sarà Fabio Denuzzo (Denuzzo), top 10 al mondo in FIFA 18, campione Italiano su FIFA 13, top 4 Europa in FIFA 21. Il Coach e team manager è infine Daniele Tealdi (Dagnolf), Top 1 in Italia e Top 38 al Mondo in FIFA 19, vincitore della eSerieA con il Torino nel 2020 nei panni di allenatore.

I Bianconeri prenderanno parte alla massima competizione di FIFA 23 italiana, la eSerieA TIM, con una delle realtà più importanti del Belpaese. Con una squadra di questo livello si prepara a dominare la scena sul campo digitale, puntando su un settore che ancora sta crescendo in Italia. Al riguardo, il Chief Marketing Officer della Juventus Mike Armstrong ha dichiarato: “Il gaming riveste un ruolo importante nella cultura e nello stile di vita dei giovani di oggi: ci si aspetta che le squadre di calcio siano presenti in modo autentico all'interno di questo ecosistema. Collaborare nuovamente con EA e ora DSYRE sono passi fondamentali per la Juventus. DSYRE è un marchio di gaming e lifestyle con valori allineati ai nostri, il che rende questa partnership molto entusiasmante per entrambi”.

Parlando sempre di esport in Italia, giusto ieri è arrivato l’annuncio del campionato VALORANT Challengers Italy per il rinomato FPS competitivo di casa Riot Games.