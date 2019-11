Il nuovo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare velocizza il respawn

Questa settimana è previsto un nuovo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare, che dovrebbe risolvere un problema lamentato da diversi giocatori. È iniziato infatti il rollout della nuova patch, che è dunque già disponibile, e che oltre ad aggiustare diversi bug ed errori, rende il respawn più veloce.

La lunga animazione presente in Headquarters e Hardpoint è infatti stata eliminata. Dato che le modalità prevedono obiettivi in costante movimento, i giocatori hanno bisogno di rientrare velocemente in partita dopo essere stati eliminati, per cui l'animazione in questione era ritenuta piuttosto fastidiosa.

Free for All è invece entrata nel menù di gioco principale, ed ha il suo filtro dedicato, mentre Gun Game adesso farà in modo da far entrare party da quattro giocatori insieme, anche se ovviamente in match saranno poi avversari.

Alcune piccole migliorie sono state apportate anche per quanto riguarda le Spec Ops, in particolare è stata ritoccata la difficoltà, migliorando la precisione dell'intelligenza artificiale. In ogni caso, per conoscere nel dettaglio tutti i cambiamenti apportati, vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle patch note.

Call of Duty Modern Warfare è stato il lancio digitale migliore del 2019. Per approfondire ulteriormente sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.