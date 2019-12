Nuovo aggiornamento disponibile per Star Wars Jedi Fallen Order: ecco le novità

Respawn ha diffuso una nuova patch per Star Wars: Jedi Fallen Order, già disponibile per il download, che aggiusta diversi errori visivi del gioco, soprattutto per quanto riguarda le collisioni, e ne migliora la stabilità generale.

L'aggiornamento inoltre ritocca leggermante anche Cal in modo da renderlo più reattivo durante il combattimento, e velocizzare un minimo le sue reazioni, i calci, gli attacchi sprint e quant'altro.

Nel mirino inoltre, l'aggiornamento aveva anche un piccolo errore che causava malfunzionamenti durante le arrampicate, ad esempio, oltre a risolvere un problema audio che faceva in modo che alcuni giocatori li sentissero nell'ordine sbagliato.

Risolti infine alcuni problemi riguardanti il comportamento di BD-1 su Zeffo, ed un piccolo errore su Terrarium, su cui ora le piante possono crescere senza problemi.

Insomma, un update di routine, che non aggiunge nulla di trascendentale, ma che sicuramente contribuirà a migliorare l'esperienza di gioco generale per tutti. L'aggiornamento sarà scaricato automaticamente all'avvio del gioco, e Respawn ha diffuso anche le patch note ufficiali con l'elenco completo di tutti gli aggiornamenti, al quale vi rimandiamo.

Per approfondire sul gioco infine, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order. Restando in tema Star Wars, è online anche la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.