Il nuovo aggiornamento gratuito di Super Dragon Ball Heroes World Mission arriva a gennaio

Bandai Namco Games ha annunciato il quinto aggiornamento gratuito di Super Dragon Ball Heroes World Mission, in arrivo il 9 gennaio 2020 su Nintendo Switch e PC, uniche piattaforme per le quali il gioco è attualmente disponibile.

Questo corposo update includerà 17 nuove carte, cinque missioni extra aggiuntive, tre moduli da battaglia e un set di accessori, in apertura trovate un trailer (in giapponese) che mostra le principali novità dell'aggiornamento 5 di questo apprezzato gioco di carte dedicato alla serie di Akira Toriyama.

Super Dragon Ball Heroes World Mission è stato lanciato inizialmente come gioco arcade nelle sale giochi giapponesi riscuotendo un notevole successo, in seguito è arrivato il porting per Nintendo Switch e successivamente la versione PC. Al momento non sono state annunciate versioni per altre piattaforme ma sono in molti a pensare che Super Dragon Ball Heroes World Mission possa arrivare nel corso del 2020 su PlayStation 4 e magari Xbox One.