Il nuovo aggiornamento di Mario Tennis Aces introduce due modalità extra

Nintendo ha pubblicato oggi l'aggiornamento 3.0 di Mario Tennis Aces che introduce una nuova sequenza introduttiva, una modalità extra ed uno speciale evento a tempo interamente dedicato a Yoshi.

La modalità Ring Shot permetterà fino ad un massimo di quattro giocatori di sfidarsi in una battaglia all'ultimo colpo con l'obiettivo di centrare il maggior numero di anelli. Yoshi's Ring Shot è invece una modalità a tempo limitato (attiva fino al primo giugno) pensata per la Co-Op, inoltre con questo update debutta anche il nuovo Opening Video, una sequenza introduttiva completamente ricostruita da zero che vede anche la presenza di vari personaggi introdotti dal lancio del gioco tramite DLC, tra cui troviamo Pauline, Bowser Jr e Boom Boomb.

Mario Tennis Aces è stato lanciato la scorsa estate in esclusiva su Nintendo Switch, riscuotendo sin da subito un buon successo di pubblico e critica e diventando rapidamente una delle esclusive Switch più vendute insieme a Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U Deluxe, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2 e Super Mario Odyssey.