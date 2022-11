Nuovo Alien Tripla A sviluppato da Grasshopper? Suda51 confuso dai rumor

Negli scorsi giorni un rumor su nuovi giochi di Alien in sviluppo ha attirato l'attenzione di tutti i fan dell'iconica serie e dei survival horror, speranzosi di poter presto mettere le mani su ulteriori iterazioni videoludiche collegate al franchise.

Il noto insider Tom Henderson nel suo report aveva spiegato come secondo le sue fonti ci fossero due giochi di Alien in sviluppo, nello specifico un seguito di Alien Isolation realizzato ancora una volta da Creative Assembly, ed un horror in stile Dead Space e Resident Evil realizzato da un team non meglio specificato; poco dopo Henderson ha aggiornato il suo articolo rivelando che lo studio dietro quest'ultimo progetto sarebbe Grasshopper Manufacture.

Il report si è quindi rapidamente diffuso tra le testati internazionali, per poi giungere infine anche all'attenzione del diretto interessato, Suda51, fondatore e CEO di Grasshopper, che si è dimostrato confuso da quanto emerso. Nel commentare il tweet di una testata che ha riportato la voce di corridoio, l'autore non ha proferito parola limitandosi semplicemente a replicare con una serie di punti interrogativi, che sembrano lasciar intendere come il suo team non sia minimamente coinvolto nel progetto. Il tweet della testata è stato poi successivamente cancellato.

Chiaramente non è da escludere che un survival horror di Alien sul modello di Resident Evil esista comunque, tuttavia lo studio dietro opere come No More Heroes, Killer Is Dead e Lollipop Chainsaw non sembra avere nulla a che fare con l'eventuale progetto. Tutto tace invece sul possibile sequel di Alien Isolation, dato che Creative Assembly non ha al momento diffuso nessuno tipo di commento in merito.

Parlando di progetti invece confermati ufficialmente, ricordiamo che Aliens Dark Descent è previsto per il 2023 e sarà un gioco single player con visuale isometrica.