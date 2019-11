Un nuovo annuncio di lavoro conferma Horizon Zero Dawn 2 per PS5?

Continuano i rumor su Horizon Zero Dawn 2 per PlayStation 5: Guerrilla Games ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per cercare un Technical Vegetation Artist, Horizon 2 non viene citato direttamente ma i riferimenti non sembrano lasciare spazio a molti dubbi.

La figura professionale in questione entrerà a far parte di uno dei "quattro team di Guerrilla dedicati alla creazione degli ambienti di Horizon, uno di questi dedicato esclusivamente alla realizzazione della vegetazione."

Il nome Horizon, come detto, non lascia spazio a dubbi, bisogna però capire se il riferimento sia stato inserito solamente a scopo di esempio o se lo studio sia effettivamente al lavoro su Horizon Zero Dawn 2. Altra ipotesi è quella che vorrebbe Guerrilla impegnata a convertire Horizon Zero Dawn su PlayStation 5 mentre altri insider parlano di un Horizon VR in lavorazione.

Tanti i dubbi, poche le certezze, negli ultimi mesi è parlato sempre di più di un sequel di Horizon, progetto che certamente non può essere escluso considerando l'ottima accoglienza di pubblico e critica riservata al primo capitolo. Horizon Zero Dawn 2 potrebbe essere uno dei giochi di lancio di PlayStation 5, oppure uscire nel periodo immediatamente successivo al debutto della console?