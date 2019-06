Nuovo artwork per Gears 5 sembra confermare un leak: il gioco uscirà il 10 settembre?

Ci troviamo ormai alla vigilia dell'E3 2019, non sorprende dunque l'intensificarsi di rumor e voci di corridoio relativi ad alcuni tra i giochi più attesi dal pubblico, tra cui Gears 5. Tuttavia, uno di questi è tornato improvvisamente sotto l'attenzione di molti osservatori.

Alcuni lettori ricorderanno che nel corso del mese di maggio un presunto leak, la cui fonte corrispondeva ad un ente di classificazione di Taiwan, riportava informazioni relative a box art e data di uscita di Gears 5. Ebbene, questa indiscrezione è ora tornata alle luci della ribalta, in seguito alla pubblicazione di un interessante cinguettio da parte dell'account Twitter ufficiale di Gears of War.

Apparentemente innocuo, il Tweet riporta un nuovo artwork dedicato a Gears 5, in allegato ad un messaggio che ricorda al pubblico la presenza del gioco alla conferenza Microsoft E3 2019. Tuttavia, come potete verificare in calce a questa news, l'artwork in questione coincide perfettamente con la presunta box art emerse dal leak di cui sopra. A fronte di questa considerazione, come sottolineato da Dualshockers, anche la data di pubblicazione emersa in quell'occasione, e coincidente con il 10 settembre 2019, sembra acquisire una maggiore credibilità. Tuttavia, vi invitiamo a ricordare che stiamo pur sempre parlando di un rumor non confermato.



Che la Casa di Redmond punti davvero a settembre come finestra di lancio del gioco? Per saperlo con certezza non ci resta che attendere la conferenza Microsoft: l'appuntamento è per domenica, alle ore 22:00.