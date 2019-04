Il nuovo Assassin's Creed sarà ambientato nell'era dei Vichinghi?

Un misterioso easter egg avvistato tra le strade della Washington D.C. ricreata in Tom Clancy's The Division 2 potrebbe aver anticipato l'ambientazione del prossimo capitolo di Assassin's Creed, il celebre franchise di Ubisoft che, dopo aver abbracciato definitivamente il genere RPG con Odyssey, dovrebbe tornare alla ribalta nel corso del 2020.

Come potete osservare tramite il filmato realizzato dallo YouTuber JorRaptor e che vi abbiamo riportato in cima alla notiza, all'interno del JFK Center di The Division 2 è presente un poster molto sospetto che sembra chiaramente richiamare la saga degli Assassini e Templari.

Ciò che vediamo è infatti un dio norrenno sorreggere nientemeno che la famigerata Mela dell'Eden, l'artefatto della Prima Civiltà che i fan storici della saga non faticheranno a riconoscere. Per giunta, è ben visibile la scritta "Valhalla", il che ci conduce immediatamente all'immaginario della civiltà dei Vichinghi ed appunto alla mitologia norrenna.

Ubisoft non è di certo nuova a questo tipo di easter egg all'interno dei suoi giochi, ed è importante anche sottolineare come negli scorsi mesi un artista della compagnia transalpina aveva pubblicato online un artwork (riportato in calce) che ritraeva un Assassino approcciarsi in nave verso una location nordica. Come specificato dal concept artist, si trattava di un progetto personale in quel caso, ma chissà che Ubisoft non abbia preso seriamente in considerazione di ambientare il prossimo Assassin's Creed in un contesto di questo genere.

Un'eventualità, questa, che andrebbe a scardinare le ipotesi che vogliono la conclusione di questa nuova trilogia della serie, iniziata con Origins e proseguita con Odyssey, all'interno di un terzo capitolo da giocare nell'Antica Roma. Voi cosa ne pensate? Quale delle due possibilità vi interesserebbe maggiormente?