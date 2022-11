Nuovo Batman VR in sviluppo? Gli autori di Iron Man VR ci starebbero lavorando

Dopo Batman Arkham VR, realizzato per PlayStation 4 da Rocksteady nel 2016 e convertito un anno dopo anche su PC, sembra che l'iconico Uomo Pipistrello possa tornare in futuro protagonista di un altro gioco basato sulla realtà virtuale.

Stavolta però non sarebbe coinvolta in alcun modo Rocksteady: stando a quanto emerso da un documento della Federal Trade Commission, un nuovo Batman VR sarebbe attualmente in sviluppo presso gli studi di Camouflaj, già noti per aver realizzato Marvel's Iron Man VR per PlayStation VR nel 2020; lo scorso settembre Camouflaj è stata acquistata da Meta, con l'avventura in VR di Iron Man che è poi sbarcata anche su Meta Quest 2 lo scorso 3 novembre. E adesso sembra che le due parti siano già al lavoro sul loro prossimo progetto, che dovrebbe basarsi per l'appunto sull'iconico supereroe DC Comics.

Attualmente, però, né Meta e né Camouflaj hanno confermato ufficialmente l'esistenza di un progetto legato a Batman VR per Meta Quest 2, dunque bisogna restare in attesa di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, che a questo punto non dovrebbero tardare ad arrivare. La nostra recensione di Marvel's Iron Man VR, relativa all'originale edizione PSVR, ha messo in evidenza le diverse qualità della produzione: con queste ottime premesse ci sarebbe dunque da essere fiduciosi su un eventuale nuovo gioco di Batman in realtà virtuale realizzato da Camouflaj, sempre che il progetto esista a tutti gli effetti.