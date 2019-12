Il nuovo BioShock è ufficialmente in sviluppo negli studi di Cloud Chamber

Dopo i recenti rumor trapelati su BioShock 4, a sorpresa è giunta la conferma ufficiale di 2K Games: il nuovo capitolo di BioShock è in fase di sviluppo, e il progetto è stato affidato agli studi di Cloud Chamber.

Cloud Chamber è un nuovo studio fondato da 2K Games, allo scopo di lavorare ai nuovi capitoli della saga di BioShock.



Il team si divide in due location: gli uffici di 2K a Novato nella Bay Area di San Francisco e Montréal in Québec, il primo studio 2K in Canada. "Continuiamo a far crescere il nostro portfolio di prodotti, rimanendo ispirati dall'opportunità di investire nelle nostre più grandi IP" dichiara David Ismailer, Presidente di 2K. "BioShock è uno dei più amati ed acclamati dalla critica dell'ultima generazione di console. Non vediamo l'ora di vedere dove la sua iconica e potente narrativa, ci porterà in futuro grazie al nostro nuovo studio Cloud Chamber."

A capo del progetto ci sarà Kelley Gilmore, che in precedenza ha lavorato a importanti franchise di 2K come Civilization e Xcom. "Abbiamo fondato Cloud Chamber per creare mondi non ancora scoperti e le loro storie, spingendoci oltre i confini del possibile in un videogioco" dichiara Kelley Gilmore. "Il nostro team crede nella bellezza e nella forza delle diversità. Siamo un gruppo altamente esperto nella creazione di giochi, inclusi molti che hanno già lavorato al fanchise BioShock."



Le dichiarazioni di Gilmore lasciano chiaramente intendere che il nuovo BioShock continuerà a seguire il filone dei precedenti capitoli della serie, presentandosi come uno shooter in prima persona dalla forte impronta narrativa.

Come riferito da 2K Games, lo sviluppo del nuovo BioShock richiederà ancora "diversi anni". Possiamo presumere che il progetto si trovi ancora nelle sue fasi iniziali. Per saperne di più, dunque, non rimane che attendere ulteriori informazioni dagli sviluppatori. Voi cosa vi aspettate? Ne sapremo di più ai Game Awards 2019?