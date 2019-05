Un nuovo BioShock potrebbe uscire entro marzo 2020?

Sappiamo che Take Two Interactive pubblicherà un gioco non ancora annunciato entro la fine di questo anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2020... e se il gioco in questione fosse il nuovo BioShock?

A lanciare la speculazione è il sito ComicBook che cita un vecchio report di Kotaku datato 2018, nel quale si parla di un nuovo studio di sviluppo fondato da Take-Two con l'obiettivo di lavorare ad un nuovo BioShock da pubblicare nel 2020. Che il gioco misterioso possa dunque essere proprio il prossimo capitolo della saga sviluppata da Irrational Games e 2K Marin? Entrambi gli studi sono stati chiusi nel corso degli anni ma sembra che il franchise sia stato affidato ad un team "top secret" fondato appositamente, esattamente come accaduto per Mafia 3.

Al momento, niente di quanto riportato è stato confermato e quanto riportato è solamente frutto di speculazioni, restiamo in attesa di eventuali commenti da parte di Take-Two.