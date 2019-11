Un nuovo brevetto di Sony conferma le cartucce SSD per PlayStation 5

Nei giorni scorsi sono trapelate in rete delle misteriose cartucce SSD da utilizzare con PS5. Il primo brevetto non era particolarmente chiaro me a quanto pare esiste un secondo documento scoperto in queste ore dai colleghi di Let's GO Digital.

Secondo lo schema del brevetto (che potete trovare qui sotto) le cartucce si collegheranno alla console mediante una piattina a 12 pin, esattamente come avviene per i giochi Nintendo Switch e per qualsiasi altra console a cartucce. Questo vuol dire che PlayStation 5 non utilizzerà i Blu-Ray ma i giochi saranno venduti su supporti SSD?



E' altamente improbabile per via del costo elevato, anche se in questo modo troverebbe riscontro il rumor che vorrebbe Sony interessata a improntare la campagna marketing sull'immediatezza e sui tempi di caricamento estremamente ridotti, caratteristiche proprie di questo tipo di supporto. E' altrettanto vero però che Sony ha più volte confermato che PS5 userà i Blu-Ray 100 GB.

Molto più probabile invece che esista la possibilità di utilizzare queste cartucce possano essere utilizzate al posto delle tradizionali schede SD/MicroSD per archiviare i giochi scaricati in formato digitale dal PlayStation Store. Non è escluso che il brevetto non trovi poi spazio nella versione finale di PS5, l'unica certezza al momento è che Sony sta effettivamente lavorando sulle misteriose cartucce SSD esterne, da questo punto di vista il brevetto non lascia spazio a troppi dubbi.