Nuovo bug stravagante colpisce Madden NFL 23: grattacieli spawnano sul campo!

Quando si parla del football americano, non così seguito in Italia, Madden NFL 23 è il titolo di riferimento e forse anche l’unico del genere giocato dagli appassionati. Ciò significa che, anche con i bug, resta l’unica strada percorribile dai fan. A proposito di problemi tecnici con il gioco, eccone uno molto bizzarro notato recentemente.

Su Reddit l’utente Raiden10102 ha pubblicato una fotografia che mostra perfettamente cosa gli è successo, un caso finora unico nella community: il glitch in cui è incorso vede una serie di grattacieli spawnare sul campo di gioco, oltre ad altri edifici vaganti di varie dimensioni. Per giunta, si è manifestato proprio nella prima partita giocata da Raiden10102 su Madden NFL 23 nella modalità Carriera con i Baltimore Ravens. È difficile, comunque, che il glitch sia emerso alla luce delle impostazioni del match.

L’immagine che trovate in calce alla notizia è quella da lui fornita sul subreddit di Madden al fine di illustrare il problema agli utenti in cerca di feedback, ma Raiden ha specificato che gli edifici appaiono casualmente sul campo dal nulla in diverse combinazioni, soltanto a una certa distanza dal giocatore e ostruendo il campo visivo.

C’è naturalmente chi ha scherzato sulla situazione, dicendo che si tratta della “edizione SimCity di Madden”. Ad ogni modo, EA dovrà risolvere questo bizzarro problema tecnico il prima possibile, sebbene la sua origine sia ancora un mistero.

In chiusura, vi rimandiamo alla recensione di Madden NFL 23.