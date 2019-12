Il nuovo bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8 è disponibile da oggi

Accendi i motori e metti il piede ben saldo sull’acceleratore - il bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe in edizione limitata, contenente una console Nintendo Switch con maggiore durata della batteria, è ora disponibile presso selezionati rivenditori di tutta Italia.

Con le feste dietro l'angolo, questo bundle è il regalo ideale per gli amici e le famiglie che cercano la sfida sempre e ovunque. Composto da una console Nintendo Switch con maggiore durata della batteria, una coppia di controller Joy-Con (Rosso Neon / Blue Neon) e un codice download di Mario Kart 8 Deluxe, la confezione possiede tutto ciò di cui due giocatori hanno bisogno per iniziare subito a correre. Fino a quattro giocatori possono unirsi al divertimento utilizzando controller Joy-Con aggiuntivi, venduti separatamente. E dato che Nintendo Switch può essere giocato ovunque, in qualunque momento con chiunque, le sfide possono vivere sullo schermo TV nel salotto di casa, sui sedili posteriori dell’auto o in qualsiasi altro luogo i corridori sentano di poter sfrecciare sulla pista. Puoi anche sfidare piloti di tutto il mondo. Fino a 12 giocatori possono prendere parte a gare online e due giocatori possono persino giocare insieme in online locale con la stessa console Nintendo Switch.

In Mario Kart 8 Deluxe, i personaggi più noti della serie Super Mario quali Mario, Luigi, Peach Yoshi, Bowser, così come personaggi di altre serie Nintendo tra cui Link di The Legend of Zelda, Ragazzo Inkling e Ragazza Inkling dalla serie Splatoon, Isabelle di Animal Crossing, gareggiano su circuiti ispirati al Regno dei Funghi e oltre. I piloti dovranno essere pronti a superare i propri rivali facendo uso di oggetti quali la Superstella, che rende i giocatori invincibili per un breve periodo, e il famigerato Guscio Spinoso, che inseguirà e attaccherà il giocatore in prima posizione. In aggiunta alla frenetica azione di corsa è l’uso dell’antigravità, che consente ai giocatori di gareggiare lungo le pareti dei palazzi, su per sorprendenti cascate e di spingere gli avversari per lanciarsi ad alta velocità. I giocatori possono anche competere in stile The Legend of Zelda: Breath of the Wild! Entra gloriosamente in pista con il destriero di Hyrule Zero e Link in tuta da campione e aggiungere due fantastiche nuove parti con cui personalizzare il kart: pneumatici ancestrali e paravela.

Con oltre 19 milioni di copie vendute in tutto il mondo, giocatori di tutte le età e di qualsiasi livello di abilità stanno già provando il divertimento delle gare in multiplayer con Mario Kart 8 Deluxe. Con la funziona opzionale Guida Assistita, che evita che i piloti finiscano fuori pista, anche i giocatori più piccoli possono godere dell’azione, pur essendo disponibili anche i tradizionali controlli di movimento.

Mario Kart 8 Deluxe è anche compatibile con Nintendo Labo, la nuova linea di esperienze interattive basate sulla creazione, sul gioco e sulla scoperta. Afferra il manubrio e lanciati verso la vittoria utilizzando il Toy-Con Moto del Nintendo Labo Kit Assortito, oppure usa il volante e il pedale del Nintendo Labo Kit Veicoli per sentirti come un vero pilota. Il sito ufficiale di Nintendo Labo offre maggiori informazioni sulla compatibilità tra Nintendo Labo e Mario Kart 8 Deluxe.

Mario Kart 8 Deluxe è solo uno della vasta gamma di titoli con cui ci si può divertire con Nintendo Switch. I cinque titoli elencati di seguito, ideali per divertirsi tutti insieme, possono essere giocati da due giocatori con i Joy-Con inclusi nel bundle Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe, inclusi questi titoli di Mario per tutta la famiglia:

Super Mario Party – Super Mario Party ritorna alle radici della serie, con lo stile classico del gioco da tavolo ma con nuovi elementi strategici, tra cui i dadi specifici per ogni personaggio. Il gioco introduce anche nuovi modi di giocare e modalità da utilizzare insieme alla famiglia e agli amici. Nella Minigiocathlon Online i giocatori hanno anche disponibili una serie di minigiochi online per sfidare gli amici o avversari da tutto il mondo.

Super Mario Odyssey – Questa avventura di Mario in 3D è ricca di segreti e sorprese e ti permetterà di vivere esperienze di gioco del tutto inedite grazie anche alle nuove mosse di Mario, come il lancio del cappello e la cap-tura. Preparati a scoprire luoghi strambi ed esotici molto lontani dal Regno dei Funghi!

Mario Tennis Aces – In questo gioco di sport ricco di azione, fino a quattro giocatori possono preparare le loro racchette e scegliere tra una serie di personaggi della serie Super Mario. Che tu sia un novellino che scende per la prima volta in campo o un giocatore esperto alla ricerca di incontri in cui mettere alla prova le tue strategie, con Mario Tennis Aces puoi scoprire un'esperienza tennistica di livello superiore.

Super Smash Bros Ultimate – Questo gioco è incentrato su combattimenti tra 74 famosi combattenti giocabili tra cui Mario, Donkey Kong, Link e gli Inklings di Splatoon. Divertiti a lanciare i tuoi avversari fuori dalle piattaforme in questo gioco d'azione definitivo. Combattimenti più veloci, nuovi oggetti, nuovi attacchi, nuove opzioni difensive, tecniche e tanto altro manterranno la battaglia ai massimi livelli sia a casa che in viaggio.

New Super Mario Bros. U Deluxe – Un gioco platform a scorrimento laterale con Mario e amici, in cui fino a quattro giocatori possono afferrare monete, calpestare Goomba e sconfiggere Bowser. I giocatori possono afferrare, trasportare e lanciarsi l'un l'altro per superare i pericoli, mentre il personaggio speciale giocabile Ruboniglio non subisce danni dai nemici - perfetto per i giocatori in erba.

Tanti altri giochi Nintendo Switch tra cui Pokémon Spada e Pokémon Scudo, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Ring Fit Adventure, Splatoon 2 si possono trovare sul sito web Nintendo Switch. In lancio oggi in Italia, il bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe, che include una console Nintendo Switch con maggiore durata della batteria, una coppia di controller Joy-Con e un codice download di Mario Kart 8 Deluxe, è l'ideale come regalo di Natale.