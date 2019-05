Il nuovo capitolo di Destroy All Humans! sarà annunciato all'E3 2019?

Ci avviciniamo sempre di più al tanto atteso momento dell'annuale edizione dell'E3 di Los Angeles, occasione che i maggiori protagonisti dell'industria videoludica sfruttano per annunciare grandi sorprese e mostrare i propri titoli in cantiere.

Secondo alcune speculazioni che si stanno facendo strata in questi giorni, THQ Nordic sarebbe in procinto di annunciare un nuovo capitolo di Destroy All Humans! proprio in occasione della kermesse losangelina. La teoria è spuntata fuori dopo che, lo scorso febbraio, il publisher ha tenuto una sessione di domande e risposte su 8chan (non particolarmente apprezzata dal pubblico) durante la quale è stata caricata un'immagine che ha inavvertitamente anticipato alcuni dei piani a cui la compagnia stava lavorando per i prossimi mesi.

Tra le informazioni emerse a causa dell'accaduto, è spuntata fuori la apparente lineup E3 di THQ Nordic, tra cui viene citato appunto il nome di Destroy All Humans. Che sia giunto il momento per tornare a vestire i panni del malvagio alieno Cryptosporidium ed imporre la terribile sottimissione della razza terrestre?

Al momento si tratta solo di una speculazione, e non possiamo che attendere pazientemente che l'evento videoludico più atteso dell'anno abbia finalmente inizio. Cogliamo l'occasione per proporvi il nostro speciale dedicato all'E3 2019, in cui discutiamo di aspettative future e di momenti nostalgici legati al passato della fiera.