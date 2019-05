Il nuovo COD si chiamerà Call of Duty: Modern Warfare e sarà un soft reboot?

Manca ancora l'ufficialità, ma tutti gli indizi lasciano intendere che il prossimo Call of Duty ad approdare sugli scaffali sarà il quarto capitolo della serie Modern Warfare, sviluppata da Infinity Ward.

Mentre la comunità attende pazientemente l'annuncio che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, in rete hanno cominciato a circolare delle indiscrezioni sul titolo che verrà affibbiato al nuovo esponente della saga. Fino ad oggi ci siamo riferiti ad esso chiamandolo Modern Warfare 4 ma, come affermato con una certa sicurezza da Jason Schreier di Kotaku, Activision potrebbe aver deciso di fare a meno della numerazione e denominarlo molto semplicemente Call of Duty: Modern Warfare.

La motivazioni di tale scelta sarebbero riconducibili alla volontà di non creare ulteriore confusione: se ben ricordate, il primo capitolo del filone sviluppato da Infinity Ward si chiamava Call of Duty 4: Modern Warfare. Da quel capitolo in poi, la numerazione venne spostata dal nome della serie principale al sottotitolo, ed abbiamo avuto Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3. "Posso confermare che ciò è vero, oltre ad essere divertente", ha scritto Schreier. "Il primo si chiamava Call of Duty 4: Modern Warfare, per cui ovviamente il quarto si chiama Call of Duty: Modern Warfare. I videogiochi sono assurdi".

Inoltre, sempre secondo il giornalista, il nuovo capitolo fungerebbe da "soft reboot" della serie Modern Warfare, pertanto l'abbandono del numero avrebbe ancora più senso. La certezza l'avremo solamente quando verrà effettuata la presentazione, dunque per il momento vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze. Non è a ancora chiaro quando verrà annunciato, ma sappiamo per certo che Call of Duty 2019 sarà all'E3 2019.