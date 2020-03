Nuovo COD gratis con batte royale e costruzioni nel 2021: spunta un rumor!

L'universo di Call of Duty: Modern Warfare si è da poco espanso grazie alla pubblicazione del battle royale free-to-play Call of Duty: Warzone, disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Tuttavia, Activision potrebbe avere ulteriori programmi per l'espansione del franchise di COD. In particolare, il noto insider "The Gaming Revolution" riferisce di un progetto secondario che sarebbe attualmente in cantiere presso gli studi di sviluppo di Sledgehammer Games. Il titolo, si riferisce, dovrebbe approdare sul mercato nel corso del 2021, con una modalità di distribuzione di tipo free-to-play e struttura di gioco esclusivamente multiplayer.

La presunta produzione dovrebbe inoltre contemplare meccaniche sia legate al tradizionale multiplayer di Call of Duty, con killstreak e diversi personaggi, ma anche elementi da battle royale. Inoltre, elemento piuttosto peculiare, viene citata l'introduzione di feature inerenti la costruzione di strutture in-game, in maniera simile a quanto attualmente possibile all'interno della modalità battaglia reale di Fortnite. Al momento, lo sottolineiamo, non si tratta di nulla di confermato, ma di semplici voci di corridoio, da interpretare di conseguenza con particolare precauzione.



Al momento, l'unica novità nell'universo di Call of Duty è data dalla recente pubblicazione di COD: Warzone. Altre indiscrezioni, hanno recentemente suggerito un possibile annuncio di COD: Modern Warfare 2 Remastered.