Nuovo codice sconto su eBay, tanti videogiochi in offerta a prezzi mai visti prima

É iniziata oggi e terminerà il 25 dicembre una nuova super promozione su eBay che ci permette di risparmiare in vista dei prossimi regali di Natale, inserendo in fase di pagamento un codice, sarà possibile ottenere uno sconto aggiuntivo del 15%, scopriamo assieme la promozione.

Clicca qui per visualizzare la pagina della promozione

Per ottenere lo sconto sarà sufficiente aggiungere l'articolo che vogliamo acquistare nel carrello ed inserire nella voce "aggiungi i coupon" il codice FESTE22, verrà subito attivato uno sconto aggiuntivo del 15%.

Gli articoli in promozione sono veramente tantissimi, suddivisi per categorie selezionabili nella colonna di sinistra della pagina della promozione. Il codice sconto per essere attivato necessita che nel carrello siano presenti articoli per una spesa minima di 15 euro, il codice attiverà uno sconto massimo di 50 euro e potrà essere utilizzato per un massimo di 3 volte.

Particolarmente interessante è la sezione videogiochi (visualizzabile a questo link) dove sono presenti dei titoli a prezzi mai visti, come per esempio Bayonetta 3 per Nintendo Switch acquistabile a soli 33,90 euro con spedizione gratuita, FIFA 23 per PS5 a 42 euro oppure Mario + Rabbids Sparks of Hope al super prezzo di 42,49 euro.

